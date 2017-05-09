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İlkadım Çocuk Korosu büyüledi

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İlkadım Çocuk Korosu büyüledi
Samsun İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu, ‘Yıl Sonu Öğrenci Etkinlikleri’ programı kapsamında keyifli bir konsere imza attı

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Erişgin, İlkadım Belediyesi Basın Yayın-Halkla İlişkiler ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvar Geleneksel Türk Müziği Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr Serhat Yener ve çok sayıda müzikseverin katıldığı gecede İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu öğrencileri, yeteneklerini Atatürk Kültür Merkezi'nde  gerçekleştirilen muhteşem konserde gözler önüne serdi.

İlkadım Belediyesi Basın Yayın-Halkla İlişkiler ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, "Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un himayelerinde tertip ertiğimiz bu programda  çok güzel bir geceyi bizlere yaşatan koromuza teşekkür ediyorum. Kültür Merkezi’mize bağlı olarak çalışan konservatuar ekibimizi çok daha iyi noktalara götüreceğimiz çalışmalarımızla sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz. İlkadım'da Kültür Merkezlerimizle her yaştan hemşehrilerimizi sanat ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DİNLEYENLER MEST OLDU
İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Erişgin ve İlkadım Belediyesi Basın Yayın-Halkla İlişkiler ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’nu ve Koro Şefi Bahar Çalık’a performanslarından ötürü tebrik ederek ve teşekkür plaketi takdim ettiler. Bahar Çalık’ın şefliğinde unutulmaz ve keyifli bir gece yaşatan minik sanatçılar yetenekleriyle göz doldururken, öğrencilerin sevincine aileleri de ortak oldu.

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