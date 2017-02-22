İlkadım Geleceğine Sahip Çıktı

İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projesi kapsamında bugüne kadar toplam 15 ton atık yağ toplandı.

İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projesi kapsamında bugüne kadar toplam 15 ton atık yağ toplandı.

İlkadım'da "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projesinin bilgilendirme toplantısı Ihlamur Kafede yapıldı. 31 okuldan 29 bin 809 öğrencinin katıldığı ve bu zamana kadar 15 ton atık yağın toplandığı projenin bilgilendirme toplantısında bugüne kadar yapılan faaliyetler ve bundan sonra yapılabilecek değişiklikler için fikir alışverişinde bulunuldu. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Uzm. Dr. Duygu Erol Suvacı atık yağların zararları hakkında sunum yaptı.

Projeyi tüm şehre yayabileceklerini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, "İlkadım Belediyesi çok güzel bir projeye imza attı. Burada Türkiye'de ilk kez ortaya koyulan projeler ele alınıyor. Daha önce başlatılan geri dönüşüm projeleri de başarıyla sonuçlandı. Bu tarz projelere gönül verirseniz başarılı oluyor yoksa başarılı olunmuyor. Proje 31 ilkokul ve ortaokulda başlatıldı. Çok ciddi anlamda atık yağ toplandı. 1 litre yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Atık yağların ne kadar zarar verdiğini çocuklarımıza öğretirsek bunlar geri dönüşüme katılacak. 2050 yılında enerji duyulan ihtiyaç daha da artacak. Onun için atık yağların toprağa, kanalizasyona boşaltılmasını engelleyip biyodizele dönüştürmememiz ve enerji elde etmemiz lazım. Bu projede Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün de çok büyük katkıları var. Bu tarz projeler şu anda İlkadım sınırları içerisinde devam ediyor ama tüm Samsun'a bunu yaymayı düşünüyoruz. Nisan ayında bu proje sonlandığında yeni bir proje ile bütün ilçe belediye başkanlarını bir araya getirerek bu projeyi seferberlik ruhuyla Samsun genelinde uygularız. Bu güzel ortamı oluşturan İlkadım Belediyesine, projede katkıları olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Milli Eğitim İl Müdürü Coşkun Esen katıldı.