İLKADIM GİBİ BİR İLÇEDE YÜZDE 56 BAŞARIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye 2002 ruhunu yeniden getireceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Referandum bir seçim değildi. Evet oyu yüzde 56 gerçekleşti. Yine de oyumuzu koruduk, başarılı bir sonuç aldık" dedi

16 Nisan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de içeren Anayasa Değişikliği halk oylamasının, yerel ya da genel seçimle karıştırılmaması gerektiğini belirten Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı AK Partili Erdoğan Tok, "İnsanlar Evet ve Hayır arasında tercih yapmak durumunda kaldı. Bu bir belediye seçimi olsaydı farklı partilerden de oy alırdık. 2019’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da referandum sonucunun 4 ila 6 puan üstünde oy çıkacaktır. Halkımız Erdoğan’a güveniyor, seviyor. Bizlere inanıyor" diye konuştu.

OY POTANSİYELİ FARKLI AMA YİNE DE İYİ BİR SONUÇ

İlkadım'da SKM’nin programlarının dışında da çalışmalar yaparak, halka Anayasa değişikliğinin maddelerini tek tek anlattıklarını ve başardıklarını söyleyen Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "AK Parti içinde de bize oy veren seçmeni ikna etmek zorunda kaldık. Çünkü bir sistem değişikliğini anlatıyorsun. Vatandaş alışkanlıklarını bırakmak istemiyor. İlkadım gibi değişik oy potansiyelinin olduğu bir ilçede bu bir hayli zordu. Ama başardık. Yüzde 56 o nedenle çok iyi bir destek olarak görülmeli. Çünkü seçmenin ayağına gittik, dokunduk, anlattık. Teşkilatımız ve vekillerimiz de çok iyi çalıştı" dedi.

BEN SİYASETİ USTALARIN YANINDA ÖĞRENDİM

Siyaset geçmişinde Necmettin Erbakan’ın da izleri olduğunu ifade eden Başkan Tok, 1994 yılından bu yana Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızla tanışırız. Ben Samsun Milli Gençlik Vakfı Şube Başkanıydım, o dönem İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda bir programa davet etmiştik.İlkadım’a aday olduğumda karşılaştığımızda da ’Haydi Erdoğan göreyim’ seni diyerek bana büyük bir moral vermişti. Yani ustalarımız önemli isimlerdi. Onlarla siyaset yaptık. Hep onu örnek aldım. İlkadımlı ‘Ülkede Erdoğan, İlkadım’da Erdoğan’ sloganı atıyor ya, o sloganı çok seviyorum” diye ekledi.

CUMHURBAŞKANIMIZ YİNE 2002 RUHUNU GETİRECEKTİR

“Cumhurbaşkanımızın AK Parti’ye dönüşü yeniden diriliş ve yeniden yükselişin vesilesi olacaktır” diyen Erdoğan Tok, “İstişareye açık bir liderdir. Cumhurbaşkanımız herkesi tek tek dinler, karar verince de uygular. İnanıyorum ki, AK Parti’de 2002 ruhu tekrar şahlanacak. Partide köklü değişim bekliyorum. Daha dinamik bir yapı oluşur. Asla bizde küskünlük olmaz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLKADIM’I ÇOK DEĞİŞTİRECEKTİR

2018’in icraat yılı olacağını 2017 yılının ikinci yarısında da bir çok hizmeti tamamlayacaklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Cumhurbaşkanımız da 2018 yılını icraat yılı ilan etti. Aynen öyle olacak. 2019 seçimlerine İlkadım, hizmet sözlerini yerine getirmiş olarak girecek. Kentsel dönüşüm olayını da çözmüş olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Üst mahallerdeki değişim kenti komple etkileyecek” diye konuştu.

Referandum sonuçlarını değerlendirdiğimiz yazı dizimizin bugünkü konuğu İlkadım Belediye Başkanı AK Partili Erdoğan Tok ile referandum sonuçlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti'ye dönüşünü ve İlkadım Belediyesi'nin yatırım programına kadar birçok şeyi konuştuk. Erdoğan, gündeme ilişkin bir çok konuya açıklık getirdi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Hedef Halk Gazetesi röportaj ekibine referandum sonuçlarını yorumladı ve “Başarılı bir sonuç aldıklarını’ söyledi. Genel Yayın Yönetmeni A. Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker ve Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feride İçkilli'yi misafir eden Başkan Tok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye dönüşünü ise “Yeni bir heyecan başlıyor’ diye yorumladı.​

HHALK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti’ye yeniden üye olması, partide nasıl bir etki oluşturur?

TOK: Cumhurbaşkanımızın AK Parti’ye dönüşü yeniden diriliş ve yeniden yükselişin vesilesi olacaktır. Yani AK Parti’yi yeni bir dönem bekliyor diyebiliriz. Daha hızlı karar alabilen bir parti, bir Türkiye var arttık. Ülkenin önündeki engeller Anayasa değişikliği ile kalktı. Partimiz de, ülkemiz de, bütün kararları elbette Cumhurbaşkanımız verecektir ama öncesinde müthiş bir istişare vardır. Kesinlikle İstişareye açık bir liderdir. Cumhurbaşkanımız herkesi tek tek dinler, herkesin görüşünü alır ama sonunda bir karara varır. Olayları asla ortada bırakmaz. Karar verildikten sonra da, Cumhurbaşkanımıza inanan ekip O'nun peşinden gider. Cumhurbaşkanımızın zaman zaman otoriter olduğu söylense de aslında istişareye açık bir liderdir. Cumhurbaşkanımızın bir başka önemli özelliği de bilgileri iyi okumasıdır.

YENİDEN 2002 RUHU

Cumhurbaşkanımızın, partimizin kurucusu ve doğal lideri olarak partiye dönmesi olması gereken bir şeydi. Bu hepimizi heyecanlandırdı. 21 Mayıs’taki kongrede doğal olarak partimizin Genel Başkanı olacaktır. Cumhurbaşkanımızın partiye yeniden dönüşüyle partimizde köklü değişiklikler olacak demektir. Öncelikle yeniden 2002 ruhunun yakalanacağını kolaylıkla söyleyebilirim. Köklü değişiklik demek ekiplerin de değişeceği anlamına gelir. Değişim görünüyor yani. Bu AK Parti’de olağandır. Yorulanlar değişecektir, daha aktif bir yapı oluşacaktır. Cumhurbaşkanımız, gerekirse direk bizi bile arar. Böyle çalışmaya alışığız biz.

HHALK: Partide yaşanacak değişiklik, küskünlük yaratır mı?

TOK: Biz Milli Görüş geleneğinden geliyoruz. Bizde küskünlük olmaz. Cumhurbaşkanımız bizim idolümüzdür. Kendisini 1994 yılından beri tanırım. Kendisi İstanbul Belediye Başkanı olmuştu. Ben de Milli Gençlik Vakfı Samsun Şubesi Başkanıydım. O gerçekleştirdiğimiz yıl iki programa da konuşmacı olarak katıldı ve bizi onurlandırdı. O günden bu yana bizim idolümüz olmuştur. Zaten başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Başbakanlığı döneminde ülke çağ atladı. Cumhurbaşkanlığı dönemini de görüyoruz. Türkiye’nin karşısındaki güçlere karşı dik duruşu, onurumuz. Türkiye artık bölgesel bir güçtür. Lider ülke yolunda emin adımlarla ilerliyor.

HHALK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Partiye dönüşü Belediye Başkanlarını da etkiler mi?

TOK: Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşünün şimdiden bile etkilerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Belediyelerde olumsuz bir şey gördüğünde bunu şimdi bile söyler. Cumhurbaşkanımız zaten benim idolüm olduğu ve ona göre çalıştığımdan benim için çok fazla bir şey değişmez. Ama Sayın Erdoğan, müthiş bir hafızaya sahiptir. Kendisine iletilen sorunlar için ‘bir bakmışsınız kendi arar, o iş nasıl oldu’ diye sorabilir. Böyle hızlı bir çalışma sistemi vardır. Biz bu halini seviyoruz ve bize heyecan katıyor.

HHALK Cumhurbaşkanı ile tanışmanız nasıl gerçekleşti?

TOK: Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı seçilince Amasya’nın Suluova ilçesinde bir programa katılacağını öğrenmiştik. Danışmanlarından biri arkadaşımızdı. Tanıdığımız o danışmanı arayarak, programımıza katılıp katılamayacağını sordum. O sırada bir program için Trabzon’a gidiyorlarmış. Danışman arkadaşımız telefonu Cumhurbaşkanımıza verince ‘Efendim Ben Milli Gençlik Vakfı Şube Başkanıyım. Samsun’da bir program hazırladım. Salon hazır, duyuruları da yaptık konuşmacımız olursanız bize büyük gurur ve güç verirsiniz’ dedim. Ben öyle söyleyince ‘Geliyorum’ dedi. Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki o program çok güzel ve coşkulu geçti. İnsanlar salona sığmadı, dışarısı bile dolmuştu. Daha sonra başka bir programımıza daha geldi. İlkadım’a aday olduğumda karşılaştığımızda da ’Haydi Erdoğan göreyim’ seni diyerek bana büyük bir moral vermişti.

ÜLKEDE ERDOĞAN- İLKADIM’DA ERDOĞAN

Cumhurbaşkanımızı İstanbul Belediye Başkanlığında yaptıklarını örnek aldık. İlkadım’ı da O’nun İstanbul’u yönettiği gibi yönetmeye gayret ediyoruz. O’nun gibi olmak mümkün değil ama halkımızın ‘Ülkede Erdoğan, İlkadım’da Erdoğan’ şeklinde attığı sloganlarından büyük gurur duyuyorum.

ERBAKAN EVİMİZDE KALDI

Bugüne kadar çok çalıştım, çok emek verdim. Ben trenin hep içindeydim. İlkadım Belediye Başkanlığına gelene kadar da hareketin hep içindeydim yani. Bugünlere tırnaklarımızla kazıyarak geldik. 1994 yılından bu yana Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızla da tanışırız. Hocamız 1994 yılında Samsun’a geldiğinde evimizde misafir oldu. Otelde falan kalmayarak evimize misafir olması bizi şereflendirmiştir.

HHALK: Millet Anayasa değişikliğine yüzde 51.4’le ‘Evet’ dedi. Öncelikle Türkiye, sonra bölgeniz açısından referandum sonuçlarını nasıl Yorumluyorsunuz?

TOK: Ülkemiz Cumhurbaşkanımızla daha hızlı hareket edecek, daha hızlı adımlar atacaktır. Eski sistemde Cumhurbaşkanı ve Başbakan aynı partiden olsalar bile görüş ayrılıkları oluşuyordu. Artık görüş ayrılığı diye bir şey olmayacak. Meclis yasama görevini yapacak. Bakanlar dışarıdan atanacak ve uzman bir kadro oluşacak. Yani bürokrasi ayağı artık daha hızlı hale gelecek. Cumhurbaşkanımız mekanizmanın hızlı çalışmasını ister. Çünkü hizmette çabukluk da önemli.

HHALK: Evet geçti, İlkadım’da yüzde 56 beklediğiniz bir sonuç muydu?

TOK: Yüzde 56 beklediğimizden az oldu ama İlkadım’da oy kaybımız yok. 2014’de Belediye Başkanı seçilirken yüzde 41 oranında oy almıştık. Daha sonra oylarımızı sürekli arttırdık. Partimiz, 2015 seçimlerinde 7 Haziran’da yüzde 46, 1 Kasım seçimlerinde ise yüzde 57 oy almıştı. 16 Nisan’daki referandumda ise Evet oyları yüzde 56 oldu. Ama şimdi sandık sandık inceleme yapıyoruz. Neden bazı bölgelerde beklenen kadar oy gelmediğini de araştırıyoruz. AK Parti’de sistem böyle işler. FETÖ şüphelileri ve yakınlarının hayır oyu verdiği sandıklar var. Belediye olarak hizmet eksiğimiz yok, çoğunluk memnun. Ama referandum ile seçimi birbirine karıştırmamak lazım.

HHALK: Referandum Çalışmalarında hedef kitlenize ulaştınız mı?

TOK: Referandum sürecindeki çalışmalar sırasında sürekli anket yaptırdık. Evet oylarının zayıf çıkacağı anlaşılan mahallelere yoğunlaştık. Bu bir seçim değildi. Sonuçta Evet ve Hayır arasında insanların tercih yapacağı bir referandum yaptık. Bu seçim olsaydı, farklı partilere mensup seçmenlerden de oy alırdım. Referandumu parti seçimine dönüştürmemek lazım. Biz mahalle mahalle gezdik. Teşkilatımız ev ev gezdi. Büyük mitingler yaptık. Farklı oy potansiyeli olan bir ilçeyiz. Ama yine de başarıyla çıktık. Özellikle CHP’liler‘in yaptığı propaganda kafaları karıştırdı ama bizler halka doğruları anlattık.

CUMHURBAŞKANIMIZ 2019’DA 6 PUAN FAZLASINI ALIR

Referandum’da bazı insanların kafaları karıştı. Bunda muhalefetin yaptığı karşı propagandanın da etkisi oldu. FETÖ soruşturmalarından yakınları etkilenen bazı kişilerinde olumsuz propagandalarını duyduk. Erdoğan sonrası Türkiye’nin karışacağına inananlar da oldu. Ama referandumda Hayır oyu verdiği halde 2019’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımıza oy verecek insanları biliyorum Cumhurbaşkanımız 2019 yılındaki seçimde referandumda çıkan evet oylarının 4-6 puan fazlasını alacaktır. Bunu seçmenimizde görebiliyoruz. Seçmenin bizlere güveni tam. Seçim daha farklı olacaktır.

HHALK: En yüksek oyu hangi mahalleden aldınız?

TOK: En yüksek oyu yüzde 90 dolayında Evet çıkan Aşağı Avdan ve Gürgendağı mahallerinden aldık. Bulvarın üstü diye bilinen bölgemizden genellikle Evet oyu çıktı. Anadolu Mahallesi mesela yüzde 78’le Evet dedi. Referandumun koşulları farklı olduğu için belediye seçimlerinde partiyi ön plana çıkarmadan diğer partilerden yani CHP ve MHP seçmeninden de oy alırız. Biz yine de hiç ayırt etmeden tüm mahallelerimizi gezerek, teşekkür ziyaretleri yaptık. Sadece AK Partili seçmene değil, hiç kimseyi ayırmadan.

O sloganı seviyorum... İlkadım Belediye Başkanı Tok, “İlkadımlı ‘Ülkede Erdoğan, İlkadım’da Erdoğan’ sloganı atıyor ya, o sloganı çok seviyorum” diye ekledi.

HHALK: Referandum’da en beğendiğiniz ve etkili olduğunu düşündüğünüz çalışma hangisi oldu?

TOK: Bire bir görüşmelerimiz çok etkili oldu. Konuyu iyi anlatacak olan AK Partilileri bulduk. Biz onlara anlattık, onlarda çevresine anlattı. Mahalle temsilcilerine anlattık. Muhtarlarımıza anlattık. Bir anlamda çarpan etkisi oluşturduk yani. Esnaf ziyaretleri de yaptık. Teşkilatımız da çok iyi çalıştı. Öncelikle 18 maddeyi tek tek anlattık ve bundan çok iyi sonuç aldık. Neden değişimin gerekli olduğunu, sonuçta hizmetin kendilerine geleceğine ikna ettik. Seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyor. Bizleri de biliyor. Biliyorlar ki, ne istediysek onların iyiliği iççin.

HHALK: Cumhurbaşkanı, 2018’i ‘İcraat yılı’ ilan etti. Projelerinizin durumu nedir. 2018’de nasıl bir çalışma Programı uygulayacaksınız?

TOK: Seçim programımızda yer alan projelerimizin yüzde 80’ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hizmet binamızı 2018 yılı Temmuz ayında tamamlayacağız. Hizmet binamız sıradan bir belediye binası olmayacak. Çok özellikli bir bina yapıyoruz. Gençlik Merkezi tamamlanmak üzere. Derebahçe Sosyal tesislerini tamamladık. Cami ve Külliye de 2018 ramazanında ibadete açılacak. Unkapanı Pazar yerinde güzel bir proje ortaya koyacağız. Pazar yerini yıkıp, eksi iki katı otopark, iç mekanı ise sosyal tesis olarak düzenlenecek.

2018 İCRAAT VE AÇILIŞLAR YILI OLACAK

2018 Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi icraat ve açılış yılı olacak. 10 yeni halı saha yapacağız. Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahallelerindeki kentsel dönüşümün alt yapısını hazırladık. Müteahhitler bina ve arsa sahipleriyle görüşmelere başladılar bile. Kentsel Dönüşüm Anadolu ve Zeytinlik Mahallesinde ise Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İlkadım değişiyor... Tok: 2018 Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi icraat ve açılış yılı olacak. 10 yeni halı saha yapacağız. Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahallelerindeki kentsel dönüşümün alt yapısını hazırladık.

Ustalarımızla siyaset yapmak gururum oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken, o dönem Milli Gençlik Vakfı Şube Başkanı olan Erdoğan Tok’un daveti üzerine programa katılmış. Rahmetli Erbakan Hoca ise bir 1994’deki ziyaretinde Samsun’da Erdoğan Tok’un evinde konuk olmuş.

Erbakan ve sonrasında Erdoğan ile siyasette devam ettiğini söyleyen Başkan Tok, 2018’in icraat yılı olacağını 2017 yılının ikinci yarısında da bir çok hizmeti tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız da 2018 yılını icraat yılı ilan etti. Aynen öyle olacak. O benim hep idolüm oldu” dedi.

28 Mart’ta Samsun’a gelen ve meydanı dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlkadım Belediyesi önündeki coşkulu kalabalığın simit ve çay ikramlarını geri çevirmemişti. Başkan Tok ve ailesi Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.