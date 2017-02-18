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İlkadım Muhtarlar Derneği Kuruldu

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İlkadım Muhtarlar Derneği Kuruldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlar "İlkadım Muhtarlar Derneği" çatısı altında toplandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlar "İlkadım Muhtarlar Derneği" çatısı altında toplandı.

Samsun'da 61 mahallesi bulunan İlkadım ilçesinde muhtarlar dernek kurdu. "İlkadım Muhtarlar Derneği" Kurucu Bakanlığı görevine Pazar Mahallesi Muhtarı Murat Gökmen Şahin ve Başkan Yardımcılığına ise Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı getirildi.

Başkan Murat Gökmen Şahin, derneğin kurucu üyeleri ile Ulugazi Mahallesi'ndeki bir kafede bugün toplantı düzenledi. Toplantıya Başkan Murat Gökmen, Başkan Yardımcısı Filiz Kavalcı, derneğin kurucu üyeleri Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Bulut, Saitbey Mahallesi Muhtarı Hasan Yalçın, Ahulu Mahallesi Muhtarı Şaban Dere, Avdan Mahallesi Muhtarı Salim Yeşilova ve Aşağıavdan Mahallesi Muhtarı Kamuran Genç katıldı.

İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin yaptığı açıklamada, "İlkadım ilçemizde muhtarlar derneği olmaması sebebiyle İlkadım'daki muhtar arkadaşların teşviki ve yardımıyla İlkadım Muhtarlar Derneğini kurduk. Derneğimizin kuruluş amacı muhtarları bir arada tutabilmek, birlikte hareket edebilmek ve mahallelere daha iyi hizmet gelmesini sağlamaktır. İlkadım'da böyle bir açık vardı ve bu açığı kapatalım istedik. Belediyelerle, kaymakamlıklarla, muhtarların çalışmalarında hep bir arada olabilmek adına böyle bir dernek kurduk. Bize yardımcı olan ve teşvik eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

İlkadım Muhtarlar Derneği Kuruldu

İlkadım Muhtarlar Derneği Kuruldu

İlkadım Muhtarlar Derneği Kuruldu

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