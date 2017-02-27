İlkadım Yeni Belediye Hizmet Binası: '18 ay sonra hizmette'

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İlkadım Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası'nın yapılacağı alana ilk kazma vuruldu. Başkan Tok, 18 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi

Üç belde belediyesinin (İlkadım, Gazi ve Yeşilkent) 2009 yılında birleşmesi sonucunda iki ayrı hizmet binasında ihtiyaca cevap vermekte zorlanan İlkadım Belediyesi, nihayet tam teşekküllü yeni belediye hizmet binasına kavuşuyor.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Temel atma çalışmaları için 20 dönümlük alan içerisine inşa edilecek Yeni Belediye Hizmet Binası için kazı çalışmaları başladı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da 11 dönüm alan içerisine konuşlandırılacak Yeni Belediye Hizmet Binası alanında yapılan ilk kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tok, Kıran Mahallesi Ulugazi TOKİ Konutları önündeki alana inşa edilecek olan Yeni Belediye Hizmet Binası'nın Mart ayı sonu veya Nisan ayı başı gibi görkemli bir törenle temel atma merasimi tertiplemeyi düşündüklerini ifade etti.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

Başkan Tok, "Halkımıza söz verdiğimiz projeleri sırasıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok ilden büyük nüfusa sahip 327 bin kişinin yaşadığı İlkadım ilçemizde İlkadım ve Gazi binalarında hizmet vermekteyiz. Binaların ayrı yerlerde olmasından dolayı kopukluklar yaşamaktayız. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına teknik ve idari birimleri tek çatı altında birleştireceğiz. İdari birimlerimiz İlkadım, teknik birimlerimiz ise, Gazi binamızda bulunuyor. Vatandaşlarımız ve belediye personelimiz iki ayrı bina olduğundan dolayı oldukça sıkıntı yaşıyor" diye konuştu.

TAM TEŞEKKÜLLÜ HİZMET BİNASI

Yeni Belediye Hizmet Binasının inşasıyla bölgeye önemli bir yatırım daha kazandıracaklarını söyleyen Başkan Tok, "20 dönümlük araziye sahip arazinin 11 dönümü belediye hizmet binası, geri kalan alanlar ise meydan ve yeşil alan olacak. Belediye binamız, hem yeni görünümüne kavuşacak hem de modern ve akıllı belediyecilik kapsamına sahip olacak. Projemizin içerisinde büyük bir meydan, çocuk kreşi, spor alanları, belediye üst katında toplantı salonu, kafetarya, otopark ve dinlenme noktaları gibi birçok yer bulunacak. Alanımızın 2600 metrekarelik kısmını da camii alanı olarak terk ettik. Camiyi de, belediye olarak biz yapacağız. Ulugazi TOKİ sakinlerinin de acil ihtiyacı olan cami ihtiyacını da bu şekilde karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yıllardır konuşulan ancak, bir türlü hayata geçirilemeyen Yeni Belediye Hizmet Binası'nın ilk kazmasını 'bismillah' diyerek vurduk. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.