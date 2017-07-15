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İlkadım’da "15 Temmuz Millet Yolu Ve Şehitler Anıtı" Açıldı

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İlkadım’da "15 Temmuz Millet Yolu Ve Şehitler Anıtı" Açıldı
İlkadım Belediyesi, Medeniyet Yolu'nu 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimleriyle donatarak "15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı" olarak hizmete...

İlkadım Belediyesi, Medeniyet Yolu'nu 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimleriyle donatarak "15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı" olarak hizmete açtı.

İlkadım Belediyesi, Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde bulunan Medeniyet Yolu'nu 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılında 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı konseptine uygun olarak hazırladı. Yolun başlangıcına 249, 15 Temmuz şehidinin resimlerinin ve isimlerinin bulunduğu anıt yapıldı. Yol güzergahına ise 249 şehidin resmi ve darbe günü yaşanan olaylardan derlenen fotoğraflar yerleştirildi.

"15 Temmuz, bu milletin 2. Kurtuluş Savaşı"

15 Temmuz darbe teşebbüsünün millet tarafından etkisiz hale getirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde böyle anlamlı bir yapı olan 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı'nın açılışında bir aradayız. Bu yolu 1 yıl önce yapmıştık. Yürüyüş yolu olarak tasarlamıştık. Burayı millet yolu haline getirelim, şehitlerimizin görsellerini buraya yerleştirelim dedik. Bu yolda yürüyen insanlar 249 şehidimizin de resimlerini görecek. Yolun girişine de şehitlerimizin adlarının ve fotoğraflarının olduğu anıtımızı yerleştirdik. Burayı böyle bir hale getirerek anlamlı kılalım istedik. 15 Temmuz darbe girişiminin 1. senesinde "Unutmayacağız, Unutturmayacağız" sloganıyla hareket ediyoruz. Çünkü 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. 2. Kurtuluş Savaşımızı verdiğimiz gündür. Orada milletimiz, tanka, topa, tüfeğe kafa atar bir anlayışla sokaklara çıktı. 40 yıldır devletin her kademesine giren FETÖ, bütün planlarını yapmasına rağmen Türk milletinin sokaklara çıkıp tanklara kafa tutacağını hesaba katamadılar. Allah bir daha böyle acıları bize göstermesin. Tesisimiz hayırlı olsun" dedi.

Açılışın ardından 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı gezildi.

Açılışa ayrıca, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Türkiye Şoförler Odası Başkanı Fevzi Apaydın, İlkadım Müftüsü Yahya Polat ve vatandaşlar katıldı.

İlkadım’da "15 Temmuz Millet Yolu Ve Şehitler Anıtı" Açıldı

İlkadım’da "15 Temmuz Millet Yolu Ve Şehitler Anıtı" Açıldı

İlkadım’da "15 Temmuz Millet Yolu Ve Şehitler Anıtı" Açıldı

İlkadım’da "15 Temmuz Millet Yolu Ve Şehitler Anıtı" Açıldı

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