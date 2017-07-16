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İlkadım'da 'en güzel şiirler' ödüllendirildi

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İlkadım'da 'en güzel şiirler' ödüllendirildi
İlkadım Belediyesi'nin, 19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a adlı etkinlik çerçevesinde düzenlediği Ödüllü Şiir Yarışması'nda dereceye giren genç şairlere çeşitli hediyeler verildi

2 ay önce İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan 19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a adlı ödüllü şiir yarışmasının konusu 'Kahramanlık, Milli Birlik, Kardeşlik, Vatan ve Bayrak' olarak belirlenmişti. Hece, aruz ve serbest vezin şeklinde değerlendirilmek üzere yarışmaya Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden 249 şiir başvurusu yapıldı. 

Gönderilen şiirler seçici kurul tarafından özgünlük, şiirin sanatsal değeri, Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk ve Türkçe'nin kullanımı ve zenginliği açısından değerlendirildi. Şairler şiirlerini Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce insana okudu. Şairlerin yüreklerinden kaleme dökülen ve kendilerinin seslendirdiği şiirler gönülleri coşturdu. 

ÖDÜLLERİ TOK VERDİ
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerinde şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Belediye Başkanı Tok, "Yarışmaya ülkemizin her bir tarafından 249 değerli şiir gönderilmesi, yarışmanın konusuyla ilgili hassasiyetin de bir yansımasıydı. Şairlerimizin bu teveccühü, İlkadım Belediyesi adına bizleri çok sevindirdi. Böyle bir edebi faaliyetin kitap halinde topluma ulaştırılması belediyemiz için bir kıvanç vesilesi ve gurur kaynağıdır" dedi.

Yarışmada Mehmet Ali Yücel hece vezni birincisi, Talat Ülker serbest vezin birincisi, Nuray Alper aruz vezni birincisi olurken, Gülden Avcı Mansiyon Ödülü (serbest), Mustafa Sade Mansiyon Ödülü (hece), Mecit Aktürk Mansiyon Ödülü (Aruz), İbrahim Şaşma, Jüri Özel Ödülü (hece), Züleyha Özbay Bilgiç, Jüri Özel Ödülü (serbest), Şaduman Tatlı Jüri Özel Ödülü (Aruz) aldı.

Feride İÇKİLLİ

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