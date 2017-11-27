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İlkadım'da lezzetin adresi

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İlkadım'da lezzetin adresi
Samsun'un İlkadım ilçesinde müşterilerine sunduğu lezzetlerle damaklarda eşsiz bir tat bırakan Duru Şehir Pide Kebap Salonu, herkesin uğrak adresi olmayı sürdürüyor. Eşsiz lezzetleri tadan öğretmenler hayran kaldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki şubesi bulunan ve müşterilerine sunduğu eşsiz lezzetlerle herkesin beğenisini kazanan, müşteri portföyünü her geçen gün artıran  Duru Şehir Pide Kebap Salonu, herkesin lezzet denilince birinci adresi olmayı sürdürüyor. 

Müşterilerine Akçaabat Köfte, kebap, pide çeşitleri ve yöresel  lezzetler sunan Duru Şehir Pide Kebap Salonu Kalkanca Şubesi'nde öğretmenler anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlkadım ilçesindeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, düzenlenen yemekte biraraya geldi, eşsiz lezzetleri yakından tattı, tam not verdi. 

ÖĞRETMENLER MEMNUN KALDI 
Öğretmenler, "Kendi aramızda düzenlediğimiz bu buluşmada bize ev sahipliği yapan Duru Şehir Pide Kebap Salonu'na çok teşekkür ederiz. İşletme sahibi Yaşar Dursun bizle yakından ilgilendi. Burada eşsiz yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulduk. Akçaabat köfte, pide ve yöresel lezzetler, bizi hayran bıraktı. Herkesi burayı tercih etmesini istiyoruz "dedi.  Feride İÇKİLLİ 

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