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İlkadım’da Mevlid Kandili

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İlkadım’da Mevlid Kandili
İlkadım Belediyesi tarafından "Mevlid Kandili Özel Programı" düzenlenirken, ilçedeki 41 camide kandil simidi ve lokum dağıtıldı.

İlkadım Belediyesi tarafından "Mevlid Kandili Özel Programı" düzenlenirken, ilçedeki 41 camide kandil simidi ve lokum dağıtıldı.

Yatsı namazının ardından Aksa Camisi'nde İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid Kandili Programı'nda Kur'an-ı Kerim, kaside ve salavatı şerifler okundu. Namaz çıkışında cami cemaatine lokum ve kandil simidi dağıtan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde halkımızla bir arada idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kandil gecelerinin insanların kötülüklerden uzak tuttuğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Âlemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Doğumu ile insanlık tarihinin akışını değiştiren Peygamberimizin tebliğ ettiği ilahi mesajlar insanlık üzerindeki cehalet bulutlarını dağıtmıştır. Bugün hepimiz Peygamber Efendimizi anlamaya, onun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine her zamankinden fazla muhtacız. Bu mübarek gecelerin onu ve hayatını anlamak için erişilmez fırsatlar olduğunu biliyoruz. Kandiller insanların arınması ve erdemli olması doğrultusunda önemli gecelerdir. Kandil geceleri insanları her türlü kötülüklerden, şerden haksızlıklardan uzak durmayı öğretir. Bu duygu ve düşüncelerle "Mevlid Kandili'nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam âleminin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Rabb'imizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.

Yatsı namazı sonrası kırsal mahalle camileri dâhil olmak üzere 41 camide kandil simidi ve lokum dağıtımı yapan belediye ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.

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