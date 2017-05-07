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İlkadım’da muhteşem gece

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İlkadım’da muhteşem gece
İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesi ve Sohbet Evi'nde düzenlenen 'Malazgirt’ten Dumlupınar’a Şiirler ve Türküler' programı katılımcılara muhteşem bir gece yaşattı

İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirilen ve sunumunun Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aydın tarafından yapıldığı 'Malazgirt’ten Dumlupınar’a Şiirler ve Türküler' konulu programa İlkadım Belediyesi Basın Yayın-Halkla İlişkiler ve Kültür-Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu şiir severler katıldı.

ŞİİRLERE TÜRKÜLER EŞLİK ETTİ
Kayserili şair Fazıl Ahmet Bahadır tarafından yazılan ve seslendirilen şiirlere İlkadım Belediyesi Gençlik korosu Şefi Ali Rıza Gündoğdu ve öğrencileri tarafından icra edilen Türküler eşlik etti. Türk tarihinde büyük önem arz eden zaferlerin konu olduğu şiirler mest ederken, köklü tarihimizin sanata yansıması olan Türkülerimiz katılımcılara duygu yüklü bir gece yaşattı.

BÜYÜK TARİHİMİZ YENİDEN CANLANDI
Tarihimizdeki kahramanlıkları, başarıları ve Türklerin en zor zamanlarda birbirine kenetlenmesinin eşsizliğini şiirlerine konu eden şair Fazıl Ahmet Bahadır, gecenin ardından katkılarından dolayı İlkadım Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederken, Türkülerle ona eşlik eden İlkadım Belediyesi Gençlik korosu Şefi Ali Rıza Gündoğdu ve öğrencilerini tebrik etti.

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