İlkadım'da 'ortak akıl' var

İlkadım Belediye Başkanı Tok, istişareye ve ortak akla dayanan anlayışla belediyecilik hizmeti yaptıklarını belirterek, ilçenin geleceğini ilgilendiren iş ve hizmetlerde halkla birlikte karar verdiklerini söyledi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ağabali Caddesi’nde faaliyetlerini sürdüren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve önerileri dinleyen Başkan Tok, halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

Bu tür ziyaretlerle yakaladıkları sıcak ve samimi ortamlarda vatandaşlarla ilçeyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Tok, "Halkımızın ve esnafımızın bizlerden neler beklediğini, ilçemiz için neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara sohbet ederek bilgi aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişi ve bilgi paylaşımında bulunarak, ilçemizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Tok'un sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlar ise, belediye başkanlarının ziyaretinden memnun olduklarını dile getirdi. Barış GÖK