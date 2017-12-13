  • BIST 108.153
  • Altın 153,583
  • Dolar 3,8396
  • Euro 4,5140
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

İlkadım'da 'ortak akıl' var

»
İlkadım'da 'ortak akıl' var
İlkadım Belediye Başkanı Tok, istişareye ve ortak akla dayanan anlayışla belediyecilik hizmeti yaptıklarını belirterek, ilçenin geleceğini ilgilendiren iş ve hizmetlerde halkla birlikte karar verdiklerini söyledi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ağabali Caddesi’nde faaliyetlerini sürdüren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve önerileri dinleyen Başkan Tok, halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi. 

Bu tür ziyaretlerle yakaladıkları sıcak ve samimi ortamlarda vatandaşlarla ilçeyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Tok, "Halkımızın ve esnafımızın bizlerden neler beklediğini, ilçemiz için neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara sohbet ederek bilgi aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişi ve bilgi paylaşımında bulunarak, ilçemizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Tok'un sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlar ise, belediye başkanlarının ziyaretinden memnun olduklarını dile getirdi. Barış GÖK

agabali-esnaf1.jpgagabali-esnaf2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 bin öğrenciye 30 bin kitap dağıtıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 15:03
  • Salıpazarı'ndaki kaldırımlara parke13 Aralık 2017 Çarşamba 14:42
  • 19 Mayıslılara 'Töre' tiyatrosu13 Aralık 2017 Çarşamba 14:29
  • Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:16
  • Eren'in okuluna 'kütüphane'13 Aralık 2017 Çarşamba 14:09
  • DOKAP'tan, Samsun'a 1,3 milyarlık yatırım13 Aralık 2017 Çarşamba 13:57
  • Bafra TSO, kalitesini tescilledi13 Aralık 2017 Çarşamba 12:30
  • 17 yıldır kayıp olan Sinem’in babası konuştu: “Mahalleden biri mutlaka gördü”13 Aralık 2017 Çarşamba 11:30
  • Havza'dan o açıklamaya yalanlama13 Aralık 2017 Çarşamba 08:45
  • BİMER'e 'Teknoloji ve Endüstri Üniversite' önerisi12 Aralık 2017 Salı 17:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti