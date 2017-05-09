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İlkadım’da Sağlık Taraması

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İlkadım’da Sağlık Taraması
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve belediye personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık taramasından geçirildi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve belediye personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık taramasından geçirildi.

İlkadım Belediye personeli sağlık ekibi ile geniş kapsamlı sağlık taramasından geçti. Sağlık taraması kapsamında personele akciğer filmi, EKG ve kan testlerini içeren sağlık taraması uygulandı. Sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işleneceği bildirildi. Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen işçi ve memurların sağlık takip dosyalarına işleneceği ifade edildi.

Çalışan belediye personelinin sağlığının, kendileri için çok önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkan Erdoğan Tok, "Belediyemiz bünyesinde tüm iş kollarında çalışan personelimizin sağlığı bizim için çok önemli. İlkadım Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği noktasında hassasiyetimiz sadece sözde değil icraatta gösteriyoruz" dedi.

"Her şeyin başı sağlık"

Daha güzel bir İlkadım için var güçleriyle çalışan belediye personelinin sağlığının, kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Tok, "Belediyemiz personeline, yapmış oldukları işe bağlı olarak gelişebilecek sağlık problemlerini önceden tespit etmek ve çalışanları bu risklerden korumak amacı ile sağlık taramasından geçiriyoruz. Amacımız eğitimli ve sağlıklı personelimizle halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek. Halkımıza hizmetin aksamaması için özveri ile çalışan belediye personelimizin bilinçli ve sağlıklı olması önceliğimizdir. Hizmet verimliliği sağlıktan geçer. Sağlıklı yaşam, sağlıklı hizmettir" diye konuştu.

İlkadım’da Sağlık Taraması

İlkadım’da Sağlık Taraması

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