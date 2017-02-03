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İlkadım’daki Kurslar Terapi Merkezleri Gibi

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İlkadım’daki Kurslar Terapi Merkezleri Gibi
İlkadım Belediyesinin düzenlediği kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları kursları, kursiyerler için terapi merkezleri niteliğinde.

İlkadım Belediyesinin düzenlediği kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları kursları, kursiyerler için terapi merkezleri niteliğinde.

İlkadım'da 80'i aşkın branşta 114 eğitmenle 4 bin aşkın kursiyere el sanatları kursu veriliyor. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 5 ayrı birimde verilen kurslar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. İlkadım Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yapılan projelerle özellikle kadın ve gençlerin ekonomiye katılımını sağlamak amacıyla açılan branşlarda kadınların hayata daha da fazla katılımı hedefleniyor. Unutulmaya yüz tutmuş el işçiliği isteyen kurslarla Türk kültürünün de yaşatıldığı ve yeniden canlandığı kurslar ilçe dışından da rağbet görüyor.

Çok kapsamlı kurs olanağı

Hızlı gelişmeye ayak uyduran İlkadım Belediyesi kanunların verdiği yetkiler ve görevler çerçevesinde birçok hizmeti halka sunuyor. İlkadım Belediyesinin sunduğu hizmetler arasında eğitime yönelik çalışmalar bulunmakta. Derebahçe Sosyal Tesisleri, Yıldıray Çınar Kültür Merkezi, Unkapanı Kültür Merkezi, Kılıçdede Kültür Merkezi ve İlkadım Kültür Merkezinde; kuyumculuk ve kazaziye, sıcak cam sanatı, hediyelik halı dokuma, heykel, seramik ve mefruşat gibi kurslar veriliyor.

İlkadım Belediyesi düzenlediği kurslarla toplumda kültürel zenginliklerin korunup geliştirilmesine katkıda bulunuyor; kadınları yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapıyor.

İlkadım’daki Kurslar Terapi Merkezleri Gibi

İlkadım’daki Kurslar Terapi Merkezleri Gibi

İlkadım’daki Kurslar Terapi Merkezleri Gibi

İlkadım’daki Kurslar Terapi Merkezleri Gibi

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