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-İlkadım’dan "19 Mayıs’tan 15 Temmuz’a" Ödüllü Şiir Yarışması

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-İlkadım’dan "19 Mayıs’tan 15 Temmuz’a" Ödüllü Şiir Yarışması
İlkadım Belediyesi, "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a" adlı etkinlik çerçevesinde ödülle şiir yarışması düzenledi.

İlkadım Belediyesi, "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a" adlı etkinlik çerçevesinde ödülle şiir yarışması düzenledi.

2 ay önce İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a" adlı ödüllü şiir yarışmasının konusu "Kahramanlık, Milli Birlik, Kardeşlik, Vatan ve Bayrak" olarak belirlenmişti. Hece, aruz ve serbest vezin şeklinde değerlendirilmek üzere yarışmaya Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden 249 şiir başvurusu yapıldı. Gönderilen şiirler seçici kurul tarafından özgünlük, şiirin sanatsal değeri, Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk ve Türkçe'nin kullanımı ve zenginliği açısından değerlendirildi. Şairler şiirlerini Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce insana okudu. Şairlerin yüreklerinden kaleme dökülen ve kendilerinin seslendirdiği şiirler gönülleri coşturdu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerinde şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

"Yarışma fikri vefa duygusundan doğdu"

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Tok, "Ülkemiz 15 Temmuz gecesi istikbal ve istiklaline kasteden büyük bir badire atlattı. İki yüz kırk dokuz şehit, binlerce gazinin cansiperane çabasıyla milletimiz darbenin gerçekleşmesini engelledi. Bu kalkışmanın üzerindeki sisler dağılınca anladık ki, ne destansı olaylar yaşanmış. Bu yaşananlar şiirin diliyle de anlatılmalıydı. 19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a başlığı ve kahramanlık temasıyla bir yarışma düzenleme fikri, bu ülkeyi bize hediye ve emanet edenlere bir vefa duygusundan doğdu. Yarışma başlığında son yüzyılın başı ve sonundaki iki önemli hadise vurgulanmış olmakla birlikte, Türkiye'nin atlattığı son badire olan "15 Temmuz Darbesi" teşebbüsünün kahramanları, şehitleri, gazileri ve olaylarıyla her bakımdan şiire konu olmasını ve sanat vasıtasıyla tarihe kayıt düşülmesini arzu ettik. Bir yarışma vesilesiyle bu kahramanlık tablolarının topluma mal olmasını vefakarlığın bir gereği gördük. Yarışmaya ülkemizin her bir tarafından 249 değerli şiir gönderilmesi, yarışmanın konusuyla ilgili hassasiyetin de bir yansımasıydı. Şairlerimizin bu teveccühü, İlkadım Belediyesi adına bizleri çok sevindirdi. Böyle bir edebi faaliyetin kitap halinde topluma ulaştırılması belediyemiz için bir kıvanç vesilesi ve gurur kaynağıdır" dedi.

Yarışmada Mehmet Ali Yücel hece vezni birincisi, Talat Ülker serbest vezin birincisi, Nuray Alper aruz vezni birincisi olurken, Gülden Avcı Mansiyon Ödülü (serbest), Mustafa Sade Mansiyon Ödülü (hece), Mecit Aktürk Mansiyon Ödülü (Aruz), İbrahim Şaşma, Jüri Özel Ödülü (hece), Züleyha Özbay Bilgiç, Jüri Özel Ödülü (serbest), Şaduman Tatlı Jüri Özel Ödülü (Aruz) aldı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 249 kişi arasından 9 kişiye para ödülünün yanı sıra program anısına plaket takdim edildi.

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