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İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor

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İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor
İlkadım Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin ikinci etabı kapsamında medikal ve tıbbi alet üretimi...

İlkadım Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin ikinci etabı kapsamında medikal ve tıbbi alet üretimi yapan fabrikalar gezildi.

İlkadım Kent Konseyi "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin ikinci ayağında, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un talimatlarıyla gençlere İlkadım ilçesi ve Samsun'da faaliyet gösteren, ekonomi ve bilim alanında önemli bir yeri olan tıbbi ve medikal aletlerin üretim alanlarını tanıttı. MEDİKÜM Derneği Genel Koordinatörü Selin Özgengil rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Samsun'daki liselerin enlerinden oluşan 50 kişilik öğrenci ve öğretmen katıldı. Ziyaretlerin ilk durağı bir ortopedi ve tıbbi aletler fabrikası oldu. Gezinin ikinci durağında bir tıbbı aletler fabrikası ziyaret edildi. Geziden memnun alan öğrenciler İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a ve İlkadım Kent Konseyine teşekkür etti.

"Dün ile bu günü yarının büyüklerine öğretiyoruz"

"Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesiyle gençlere dünü ve bugünü doğru anlatarak, yarınlar da daha başarılı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediyemizin tüm çalışmalarında gençlerimize büyük değer veriyoruz. Gelecekte başarılı bir nesil yetiştirmenin yolunun, doğru rol modelleri gençlere sunmak olduğunu biliyoruz. Bu düşünce doğrultusunda İlkadım sınırları içerisinde yer alan lise öğrencilerinden seçtiğimiz yavrularımıza Samsun'da yaşamış ve başarılarıyla adını tüm dünyaya duyurmuş önemli şahsiyetlerimizi, ekonomi ve bilim alanında önemli yer tutan işletmelerimizi tanıtıyoruz. İlkadım Kent Konseyi üyelerimizle başlattığımız projeden olumlu dönüşler almak bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve değerli öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor

İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor

İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor

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