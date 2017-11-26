İlkadımlı gençlere doğada eğitim

İlkadım Belediyesi, 'Gençler Değerleri ile Buluşuyor' projesi kapsamında gençleri, Mamur Dağı Mesire Alanı'nda doğa ile buluşturdu. Gençlere, doğa ile ilgili eğitimler verildi

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından düzenlenerek, yeni haliyle ekstrem sporların ve doğa severlerin vazgeçilmez adresi Mamur Dağı'nda, İlkadım Belediyesi, İlkadım Kent Konseyi işbirliğinde yürütülmekte olan 'Gençler Değerleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında Samsun Tırmanış ve İhtisas Spor Kulübü Derneği eğitmenleri nezaretinde gençlere 'Gençlik Doğada' kamp eğitimi verildi.

Gençlere doğada kamp eğitimi, Samsun Tırmanış ve İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Osman Kalaycıoğlu ve Dernek Başkan Yardımcısı Osman Özdemir tarafından verildi. Eğitimin sonunda gençlere sertifikaları verildi.

'DOĞAYA SAHİP ÇIKIYORUZ'

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediye olarak ilçemizin yüksek kesimlerinde bulunan Çelikalan Mahallemizdeki Mamur Dağı Mesire Alanımızda bazı düzenlemeler yaptık. Doğal yapısını koruduğumuz Mamur Dağı Mesire Alanı'nı sadece bu ilçemizdeki hemşerilerimize değil çevre il ve ilçedeki vatandaşlarımıza da hitap edecek eşsiz bir alan haline getirdik. Doğasının güzelliğiyle eşsiz bir huzur merkezi haline gelen Mamur Dağı Mesire Alanı'nda bir çok ayrıntının yanı sıra doğa sporları ve ekstrem sporlarla ilgilenen sporcularımıza oldukça güzel imkanlar sunmaktadır" diye konuştu. Feride İÇKİLLİ

Mahmur Dağı, dağlık ve yeşil arazinin çoğunlukta olduğu, içinde yaylaların, derelerin ve doğal bitki örtüsünün bulunduğu tipik bir dağ yerleşkesi.