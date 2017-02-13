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İlkadımlı Kadınlardan Sergi

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İlkadımlı Kadınlardan Sergi
İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan sergide kadınların el emeği göz nuru ürünleri büyük ilgi görüyor.

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan sergide kadınların el emeği göz nuru ürünleri büyük ilgi görüyor.

Açılışını İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un yaptığı sergide geçmişle günümüzü birleştiren tasarımlar vatandaşların beğenisine sunuluyor. İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda başta ev hanımları olmak üzere İlkadımlı kadınların ürettiği bir birinden güzel ürünler bir hafta boyunca bir AVM'de sergilenecek. Karadeniz'de bir ilk olan kabak oymacılığı ve süslemeciliğinin yanı sıra, takı ve kazaziye, dekoratif ürünler ve sıcak cam sanatı kursiyerleri tarafından yapılan ürünler katılımcılar tarafından övgü aldı.

"İlkadımlı hanımlar hem üretiyor hem kazanıyor"

Serginin açılışını İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hıdır Okçu, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Erişgin, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar ile beraber gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım Belediyesi çocukların olduğu kadar kadınların da belediyesidir. İlkadımlı kadınlar, kurslarımızda kendi el emekleri ve göz nurları ile ürettikleri ürünleri satarak hem toplumdaki yerini sağlamlaştırıyor hem de aile ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Sergiyi gezdiğinizde siz de göreceksiniz bura da sergilenen ürünler büyük emekler sonucu ortaya çıkmış, unutulduğunu düşündüğümüz el sanatlarımızın modern bakış açısıyla geçmişle bu günü birleştiren son derece şık ürünlerdir. İlçemiz genelinde birçok kültür merkezinde buna benzer ürünler üretiliyor ve kadınlarımızı hem sosyal hem de ekonomik alanlarda başarılı kılıyor" dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları gelecekle buluşuyor

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde başlattığı kurslarda bir birinden farklı ürünler yeniden tasarlanıyor. Eğitmen Ulaş İlgenç Karadeniz'de ilk olarak gerçekleştirilecek kursta kabak oymacılığı ve işlemeciliğini öğretecek. Yine Samsun'da ilk olarak Eğitmen Leyla Şenkeskin tarafından verilen takı tasarımı ve kazaziye kursu, Eğitmen Hande Levent tarafından dekoratif ürünler kursu, Eğitmen Emel Karagöl tarafından sıcak cam sanatı ve süslemesi kursu ve birçok farklı kurs ile unutulmaya yüz tutmuş el sanatları gelecekle buluşuyor.

Başkan Tok'un da alışveriş yaptığı sergide takı ürünlerinden süs eşyalarına kadar birçok el emeği ürünün bulunduğu sergi AVM'de bir hafta boyunca devam edecek.

İlkadımlı Kadınlardan Sergi

İlkadımlı Kadınlardan Sergi

İlkadımlı Kadınlardan Sergi

İlkadımlı Kadınlardan Sergi

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