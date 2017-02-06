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İlkem Kış Etkinlikleri Sona Erdi

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İlkem Kış Etkinlikleri Sona Erdi
İLKEM Eğitim Kurumlarında yarıyıl tatili boyunca devam eden sosyal etkinlikler, öğrencilere dolu dolu bir tatil yaşattı.

İLKEM Eğitim Kurumlarında yarıyıl tatili boyunca devam eden sosyal etkinlikler, öğrencilere dolu dolu bir tatil yaşattı.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İLKEM Eğitim Kurumları yarıyıl tatili boyunca öğrencilerine sosyal bir tatil sunarken bir yandan da eğitime ara vermemiş oldu. Yarıyıl tatili için planlanan gezi, spor müsabakaları, ziyaret ve etkinliklerde minikler hem tarihi değerlerini öğrendi hem de güzel vakit geçirdiler.

Mutlu minikler, mutlu veliler

Teknolojik gelişmelerin çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden biri olan asosyalliği engellemek amacı ile planlanan kış etkinlikleri çerçevesinde, şehitlik ziyareti, sinema gösterimi, voleybol, basketbol, masa tenisi turnuvaları, satranç turnuvası, kitap okuma etkinliği, Seyyid Kutbiddin ve İsa Baba Türbesi ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinlikler esnasında birçok bilgiye yerinde ulaşan minikler arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber oldukça güzel zaman geçirdiklerini belirttiler. Veliler ise yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklerin öğrenciler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler için öğretmenlere ve bu fırsatı veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ettiler. Etkinliklerin sonunda öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve bilgileri taze tutmak amacıyla TEOG Deneme Sınavı yapıldı.

"Bilinçli bir nesil, başarılı bir gelecek"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bilinçli bir nesil yetiştirmenin zor ve sürekli bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi: "İlkadım Belediyesi olarak her yaştan ve her seviyeden öğrencilerimiz için açtığımız kurslarda eğitimin yanı sıra öğretime de oldukça değer veriyoruz. Kurslarımızda düzenlediğimiz sosyal etkinliklerle özellikle minik öğrencilerimizin dini duygularını geliştirmek, vatan sevgisini aşılamak ve sosyal bir birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bilinçli bir nesil mutlaka ve mutlaka başarılı olacaktır. Çünkü bilinçli bir nesil içerdeki ve dışarıdaki düşmanlarına asla yenilmeyecektir."

İLKEM'in kapıları her yaştan öğrenciye açık

İLKEM Eğitim Kurumlarında ana sınıfından başlayarak yıl içerisinde 610 öğrenciye eğitim ve öğretim verilmekte. 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için okul müfredatında ki tüm dersleri kapsayan okul derslerine takviye kursu, 8. sınıf öğrencileri için TEOG kursu, lise son sınıf ve lise mezunları için YGS ve LYS hazırlık kursları veriliyor.

İlkem Kış Etkinlikleri Sona Erdi

İlkem Kış Etkinlikleri Sona Erdi

İlkem Kış Etkinlikleri Sona Erdi

İlkem Kış Etkinlikleri Sona Erdi

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