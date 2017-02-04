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İlkinde Gülümsettiler, İkincisinde Su Üzerinde Bisiklet Sürmeyi Başardılar

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İlkinde Gülümsettiler, İkincisinde Su Üzerinde Bisiklet Sürmeyi Başardılar
Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir grup arkadaşın suda bisiklet sürme denemeleri ilk seferinde gülümsetmişti, şimdi aynı grup suda bisiklet sürmeyi başardı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir grup arkadaşın suda bisiklet sürme denemeleri ilk seferinde gülümsetmişti, şimdi aynı grup suda bisiklet sürmeyi başardı.

Baskil ilçesinde bir araya gelen arkadaşlar, ilk seferinde bisikletin ön ve yan taraflarına bağladıkları bidonlarla suda gitmek için çabalamış fakat yaptıkları icadın batması sonucu ortaya komik anlar çıkmıştı. Aynı grup bir gün sonra bisiklete bidon takviyesi yaparak tekrar suda bisiklet sürmeyi denedi. Bisikleti suda sürmeyi başaran arkadaşlar, bu sefer başarılı olmanın sevincini yaşadı.

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