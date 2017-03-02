Adıyaman Mustafa Yücel Özbilgin İlköğretim Okulunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Adıyaman Mustafa Yücel Özbilgin İlköğretim Okulunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İlköğretim okulunda gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yangın alarmı çalındı. Çalınan alarm sonrası okulda görev yapan öğretmenler ile öğrenciler okulu hızlı ve kontrollü bir şekilde boşalttı. Ayrıca itfaiye erleri tarafından bahçede yakılan ateş yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü. Tatbikat sonrasında İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik ve itfaiye erleri, öğrencilere yangın anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Okul Müdürü Mustafa Demez, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya, İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik'e, itfaiye erlerine ve tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.