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İlkokul Öğrencilerinden Öğretmenlerine Pankartlı Öğretmenler Günü Kutlaması

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İlkokul Öğrencilerinden Öğretmenlerine Pankartlı Öğretmenler Günü Kutlaması
Bozüyük'te İlkokul 4. sınıf öğrencileri öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları pankartla kutladı.

Bozüyük'te İlkokul 4. sınıf öğrencileri öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları pankartla kutladı.

Bozüyük'te 4 Eylül Mahallesi'nde eğitim veren Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4-G sınıfı öğrencileri öğretmenleri Canan Cabar'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak amacıyla bir pankart hazırladılar. Hazırladıkları pankartı sürpriz bir şekilde sınıfta açarak öğretmenlerini şaşırtan 4. Sınıf öğrencileri öğretmenlerinin bu özel gününü kutladılar. Öğretmenlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve onu çok sevdiklerini söyleyen öğrenciler öğretmenlerine bu özel günde sürpriz yapmak istediklerini belirterek "Bizi geleceğe hazırlayan öğretmenimizin hakkını ödeyemeyiz. Öğretmenler Günü kutlu olsun" dediler.

Öğretmenleri Canan Cabar da bu kutlamanın kendisi için bir sürpriz olduğunu belirterek öğrencilerine teşekkür etti. Duygu dolu anların yaşandığı kutlamaya bazı öğrenci velileri de eşlik etti.

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