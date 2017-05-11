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İlkokul Öğrencilerine Balık-ekmek Dağıtıldı

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İlkokul Öğrencilerine Balık-ekmek Dağıtıldı
Hatay Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskenderun Deniz Ticaret Odası iş birliği ile yürütülen "Denizde...

Hatay Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskenderun Deniz Ticaret Odası iş birliği ile yürütülen "Denizde Bir Balık Olsam Projesi" kapsamında ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasında yapılan "Balıklarımızı koruyalım, denizlerimize sahip çıkalım ve düzenli balık yiyelim" konulu resim yarışması sonucunda ilk üçe giren öğrencilerin okullarında balık ekmek dağıtıldı.

İlkokul öğrencilerine yönelik yapılan balık-ekmek etkinliğinde konuşan İl Müdürü Mehmet Andiç, Denizde Bir Balık Olsam isimli resim yarışması projesi ile amaçlarının ilkokul çağındaki çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara ilgisini artırmak olduğunu ifade etti. Andiç, öğrencilerin algı, beceri, yaratıcılık ve hayal gücünü ortaya çıkarmak, çevrenin ve balıkların yaşam alanlarının resimlerle anlatılmasını, ayrıca balık tüketiminin artırılması ve denizlerin korunması konusunda bilinçlendirilmelerinin sağlanmasının amaçlandığını da belirterek yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Düzenlenen etkinliğe, Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gülakan, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Köse, İl Müdürlüğümüz Şube Müdürleri, Dörtyol İlçe Tarım Müdürü, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürü, Öğretmenler, Öğrenciler ve Veliler katıldı.

İlkokul Öğrencilerine Balık-ekmek Dağıtıldı

İlkokul Öğrencilerine Balık-ekmek Dağıtıldı

İlkokul Öğrencilerine Balık-ekmek Dağıtıldı

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