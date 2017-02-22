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İlkokul Öğrencilerine Doğal Afet Eğitimi Verildi

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İlkokul Öğrencilerine Doğal Afet Eğitimi Verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Osmaniye Müdürlüğünce Merkez Mithatpaşa İlkokulunda "doğal afet" eğitimi ve deprem tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Osmaniye Müdürlüğünce Merkez Mithatpaşa İlkokulunda "doğal afet" eğitimi ve deprem tatbikatı yapıldı.

Mithatpaşa İlkokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik verilen eğitimde ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, afet çantasının önemi ve çantada neler olması gerektiği ile aile afet planlarının nasıl olması gerektiği konularında bilgiler verildiği bildirildi.

Osmaniye'de ve Türkiye'de meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgilerin verildiği eğitimlerin ardından deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD Osmaniye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "'Afete hazır Osmaniye" ve "Afete hazır okul" projesi kapsamında bir okulumuzu daha olası bir depreme hazır hale getirdik. Yapılan eğitim ve tatbikatta bize her türlü kolaylığı ve desteği sağlayan Mithatpaşa İlkokulu idarecilerine, öğretmenlerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. Osmaniye'yi deprem veya olası diğer türlü afet olayları hakkında bilinçlendirme gayesiyle çıktığımız bu yolda; eğitim, seminer ve tatbikatlarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İlkokul Öğrencilerine Doğal Afet Eğitimi Verildi

İlkokul Öğrencilerine Doğal Afet Eğitimi Verildi

İlkokul Öğrencilerine Doğal Afet Eğitimi Verildi

İlkokul Öğrencilerine Doğal Afet Eğitimi Verildi

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