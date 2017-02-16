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İlmek İlmek Emek Kokan Sergi ‘İlmekten Motife’

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İlmek İlmek Emek Kokan Sergi ‘İlmekten Motife’
Türk halı ve kilimlerinin sergilendiği "İlmekten Motife" isimli sergi, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Türk halı ve kilimlerinin sergilendiği "İlmekten Motife" isimli sergi, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM), Türk halı ve kilimlerinin sergilendiği "İlmekten Motife" isimli sergiye ev sahipliği yaptı.

Türklerin geleneksel sanatı ve günlük hayattaki kullanım aracı olan halı ve kilimin en eski örneklerinin sergilendiği "İlmekten Motife" sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu ve Abdullah Gül Üniversitesi Genel Sekreteri İhsan Çelikdemir ile koleksiyonerlerve çok sayıda sanatsever birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Karadeniz sergiyi gezdi

Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyi gezen Başkan Karadeniz, "Halıya dokuma sanatı içinde karakterini veren düğümlü teknik, ilk kez Orta Asya'da Türklerin bulunduğu bölgelerde ortaya çıkmış, gelişimini Türklerle sürdürmüş ve İslam Dünyası ve Avrupa'ya da Türkler tarafından tanıtılmıştır. Bu anlamda milli bir öneme sahiptir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarihi ve antika halılar sergileniyor

Abdullah Gül Üniversitesi Genel Sekreteri İhsan Çelikdemir ise, "Kayseri'de halı dokuma bilen insanların sayısı, var olan halılardan daha fazla. Bu sergiyle bu konuyu da gündeme getirmek istedik. Bize destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederim" dedi.

Sergide, Kayseri, Konya, Mersin, Balıkesir, Tekirdağ, Van, Gaziantep, Aksaray, Kapadokya gibi başlıca halıcılık bölgelerinde üretilmiş olan 17. ve 18'inci yüzyıla ait halı ve kilim örnekleri sanatseverlerle buluşturuluyor. Şahin Paksoy'un Anadolu halıları koleksiyonundan antika halıların da görücüye çıktığı sergi, 2 Nisan'a kadar CKSM'de izlenebilecek.

İlmek İlmek Emek Kokan Sergi ‘İlmekten Motife’

İlmek İlmek Emek Kokan Sergi ‘İlmekten Motife’

İlmek İlmek Emek Kokan Sergi ‘İlmekten Motife’

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