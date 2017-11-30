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İlyas Yalçıntaş’ın ’İçimdeki Duman’ı Dünya Kareokesinde

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İlyas Yalçıntaş’ın ’İçimdeki Duman’ı Dünya Kareokesinde
'İncir" adlı şarkı ile müzik dünyasına iyi bir giriş yapan İlyas Yalçıntaş, konuk olduğu CRI TÜRK'teki Michael Kuyucu'nun programında Türk müzik...

'İncir" adlı şarkı ile müzik dünyasına iyi bir giriş yapan İlyas Yalçıntaş, konuk olduğu CRI TÜRK'teki Michael Kuyucu'nun programında Türk müzik endüstrisi açısından da önemli olan küresel başarısını açıkladı.

CRI TÜRK'teki Michael Kuyucu'nun programında konuk olan İlyas Yalçıntaş, küresel başarısını açıkladı. Dünya starları ve onların popüler şarkılarını seçerek resmi anlaşmalar yaparak müziksevere o sanatçılarla karaoke yapma fırsatı sunan dünyanın en büyük karaoke mobil platformlarından biri olan Smule, Türkiye'den İlyas Yalçıntaş ve onun popüler şarkısı "İçimdeki Duman'ı seçti.

İlyas Yalçıntaş, mobil karaoke platformunun yöneticilerinin kendisi ile temasa geçerek Türkiye'den onun şarkılarını platformlarına eklemek istediklerini söyledi. Mobil platform ile resmi bir anlaşma yaparak yorumcunun popüler şarkısı "İçimdeki Duman'ın orijinal alt yapısını karaoke platformlarına ekleyerek müzikseverlere İlyas Yalçıntaş'la dijital düet yapma fırsatı sundu. Şarkının yarısında sanatçı "İçimdeki Duman'ı seslendirirken, diğer yarısını karaoke platformu aracılığı ile müzik dinleyicileri seslendirerek sanatçı ile sanal bir düet yapma şansı buluyor. Bu düette ekranın bir yarısında İlyas Yalçıntaş diğer yarısında ise onunla düet yapan kullanıcının görüntüsü gözüküyor.

Şu sıralarda "Gel be Gökyüzüm" adlı şarkısı Türk pop müziğinde başarısını bir kez daha ortaya koyan İlyas Yalçıntaş'nın "İçimdeki Duman" şarkısı Anne-Marie "Rockabye" ve Luis Fonsi'nin "Despacito" gibi küresel hitlerle beraber aynı listede yer aldı.

İlyas Yalçıntaş, bu mobil uygulamada yer alan "İçimdeki Duman" adlı şarkının Endonezya, Japonya, Çin, İran, Irak, Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi birçok ülkeden dünyanın dört bir yanından yüz binin üzerinde kişinin kendisiyle sanal düet yaptığını söyledi. Sanatçı, şarkının altı haftada 120 bin kez yayınlanıp karaoke olarak kullanıldığını açıkladı.

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