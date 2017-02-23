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İMAJIMIZA ZARAR VEREN HERKES HESAP VERECEK

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İMAJIMIZA ZARAR VEREN HERKES HESAP VERECEK
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EURO 2024'ÜN en güçlü adayının Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin spor imajına zarar vermek isteyenler ve bunun uzantıları hesabını verecekler" dedi

İstanbul’da görülmeye başlanan Futbolda Şike Kumpası Davası’nın, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı yürütülen mücadelenin bir ayağı olduğuna işaret eden Bakan Kılıç, “Bu konunun Türk sporuna nasıl bir zarar verdiği noktasında değerlendirme yapmamız gerekirse; tabii ki ‘hiçbir etkisi olmadı’ dersek bu doğru olmaz. Ülkemizin spor özellikle futbol anlamındaki imajına baktığımız zaman, zarar vermek isteyenler bunun hesabını verecekler. 15 Temmuz gecesi nasıl ülkesine ihanet edenler varsa, o yapının içerisinde yer alıp da onun başını çektilerse bunlar da aynı şekilde bu ihanetlerin hesabını yargı önünde verecekler” diye konuştu.

MÜCADELEYİ HERKES GÖRÜYOR
Kılıç, "FETÖ’yle mücadelenin nasıl yapıldığını Türkiye’de şu anda herkes görüyor. Dolayısıyla bu topyekün bir mücadeledir. Sporun içerisindeki birtakım unsurlara da bulaşmış olabilirler bunlar. Emniyetin, Adalet Bakanlığının içerisinde, yargı camiasının içerisindeki belli yerlere bulaştıklarını biliyoruz. TSK’nın belli noktalarına sızdıklarını biliyoruz. Bunların uzantılarının spor camiasının belli bölümlerine de uzanmaya çalışmış olmaları mümkündür. Ama olayın temeli FETÖ ile mücadeledir" dedi. Spor Bakanı Kılıç, "Mutlaka ülkelerini karalamak için bir ihanetin içerisinde olduklarını biliyoruz. Çünkü bunlar ülkesine ihanet eden hainler" diye konuştu.

Spor Bakanı Çağatay Kılıç, "23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları olacak. Misafirlerimizi Samsunumuz’da ağırlayacağız. Daha önce gelmeyeceğini beyan eden bazı ülkeler bu hafta yapılan toplantı sonunda gelme kararı aldılar. Şu anda 73 ülke 5 bini aşkın sporcu katılacak. Dolayısıyla Türkiye’nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük organizasyon olacak. Diyorlar ya Türkiye artık eskisi kadar organizasyon almıyor diye. Alıyoruz da seçici olarak alıyoruz" dedi.

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