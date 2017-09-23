İmam Hatip Okulları Platformu Bir Araya Geldi

İmam Hatip Okulları Platformu tarafından düzenlenen Karabük İmam Hatip Okulları İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İmam Hatip Okulları Platformu tarafından düzenlenen Karabük İmam Hatip Okulları İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük öğretmenevinde düzenlenen toplantıda ildeki İmam Hatip Okulları ve diğer okul Müdürleri tarafından yeni eğitim öğretim yılındaki koordinasyon hakkında konuşmalar yapılarak yapılacak bazı çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Toplantıya Karabük Vali Kemal Çeber, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İbrahim Kürtül, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Koçyiğit, İl Müftüsü Halil Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, KYK İl Müdürü Kadir Öztürk, Defterdar Osman Koçaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Hasan Yıldırım ile Platform üyeleri katıldı.