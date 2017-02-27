İmam Hatip Okulları Platformundan O Manşete Tepki

Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir, bir gazetenin "Karargah Rahatsız" başlığıyla manşete taşıdığı habere tepki göstererek,...

Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir, bir gazetenin "Karargah Rahatsız" başlığıyla manşete taşıdığı habere tepki göstererek, "Bu konuda milletimizin hassasiyetinin bilinmesine rağmen, bu manşetin gereksiz polemik ve rahatsızlığa neden olacağını bilerek, 28 Şubat'ın "asker rahatsız" manşetini bugüne uyarlayarak, "karargah rahatsız" manşetinin atılması manidardır" dedi.

Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir, 28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 28 Şubat'ın bir demokrasi faciasının yıldönümü olduğunu dile getiren ve bugünün demokrasi tarihine kara bir leke, demokrasinin rafa kaldırıldığı, katledildiği bir dönem olarak hafızalara kazındığını belirten Bilal Demir, "28 Şubat müdahalesi ülke tarihinin unutulmaz olaylarından bir tanesi olmuş ve tarihimize post-modern darbe olarak geçmiştir. Bu müdahale sadece siyaseti, sadece seçilmişleri hedef alan darbe girişimi olarak değil, vatandaşımıza, memurlara, iş dünyasına, öğrencilere yaptığı zulümle de her zaman hatırlanacaktır. 28 Şubat'ta farklı yöntemler izlenmiştir ama öncekilerde olduğu gibi bizzat millet hedef alınmıştır. Seçimle gelen, yasalar çerçevesinde görev üstlenmiş bir hükümet kirli senaryolar ve tertipler marifetiyle görevden uzaklaştırılmış, siyaset vesayet altına alınmak istenmiştir. 28 Şubat, bu ülkeye ağır bedeller ödetmiş, ağır faturalar yüklemiştir" ifadelerini kullandı.

O manşete tepki

Bir gazetede yayınlanan "Karargah rahatsız" başlıklı habere de tepki gösteren Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir, "Yayınlanan bu haber, bizlere 28 Şubat medyasının atmış olduğu "asker rahatsız" manşetlerini hatırlatmıştır. Bu konu da milletimizin hassasiyetinin bilinmesine rağmen, bu manşetin gereksiz polemik ve rahatsızlığa neden olacağını bilerek, 28 Şubat'ın "asker rahatsız" manşetini bugüne uyarlayarak, "karargah rahatsız" manşetinin atılması manidardır. Demokratik bir hukuk devletinde, demokrasi'den rahatsız olmak, hastalıklı ruhlara tabi bir anlayıştır. Biz millet olarak nasıl 15 Temmuz'da bu ruh hastalarına karşı koyduksak, bugünde aynı direnişi gösteririz. Türkiye'de antidemokratik yollarla amaçlarına ulaşacaklarını sananlar, milletimizden bu güne kadar gerekli cevabı almışlardır, alacaklardır. Türk milleti, huzuruyla, bağımsızlığıyla oynayan, milletimizi bölmek isteyen alçaklara asla imkan vermemiştir, vermeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı ve şerefli askerleri, aklını kiraya vermiş, ruh hastalarına, hainlere, hiçbir zaman imkan vermeyecektir. "dedi.

"Necmettin Erbakan ismi demokrasi tarihimizde altın harflerle anılacaktır"

Türkiye'de son yıllarda demokratikleşme adına atılan adımlarla birlikte önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Bilal Demir "Manisa İmam Hatip Platformu olarak, bütün azınlıkların kendini ifade edebildiği bir demokrasiyi, ayrı ve farklı düşüncelerin rahatlıkla ifade edilebildiği, herkesin birbirinin inancına, dünya görüşüne, yaşam alanına, saygı gösterdiği bir anlayışı destekliyoruz. Farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin, ifade edilmesi demokrasimizi güçlendirir. Fakat şu da unutulmamalıdır ki demokratik talepleri dile getirmek bahanesiyle, düşüncelerini açıklamak bahanesiyle hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etme özgürlüğü yoktur. 28 Şubat post modern darbesinin yıldönümünde dönemin başbakanı olarak büyük haksızlıklara uğrayan bu kararları uygulamadığı için, anti demokratik yollarla iktidardan düşürülen, dava ve mücadele insanı eski Başbakanımız Prof.Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ı rahmetle ve minnetle anıyorum. Necmettin Erbakan ismi demokrasi tarihimizde altın harflerle anılacaktır. Milletimiz için kendini feda ederek, yapmış olduğu mücadele asla ve asla unutulmayacaktır" açıklamasında bulundu.