İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman’dan ‘Eşit Mesafe’ Vurgusu

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı...

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, vakfın yeni yönetimine başarı diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, makamında Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Zeynel Abidin Vakfı yeni yönetim kurulu Doğan Karaduman bey başta olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerini ve vakıf müdürlerini burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yeni bir heyecan tabi ki o vakfa yeni bir ivme kazandırır. Bundan sonraki süreçte de biz sizlere geçmişte yaptığımız gibi, her konuda destek olacağımızı bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Sizler güzel işler yapıyorsunuz. Oradaki insanlarımızın motivasyon noktasında, diğer sosyal ve diğer ihtiyaçların giderilmesi noktasında, inanç değerlerinin bütünleştirilmesi noktasında göstermiş olduğunuz gayret, çaba ve faaliyetleri yürekten kutluyorum. Bizde yerel yönetimler olarak üzerimize düşen her noktada sizlere destek olmaya ve sizlerin yanında olmaya gayret göstereceğiz. Bizim zaten yönetim anlayışımızda katılımcı belediyecilik çerçevesi içerisinde özellikle sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun, kanat önderleri, yerel önderlerimiz olsun, bunların görüş ve önerileri bizim açımızdan anlamlı ve manidardır. Biz yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında sizlerin görüş ve önerileri bizim için değerlidir. Şehir değerleriyle yönetilirse, tüm değerlere de eşit mesafede yaklaşılırsa, bu şehir erdemli şehir olur. Bizler bunun bilincinde ve inancında olan insanlarız. Dolayısıyla bu değerlerinde şehrin gelişmesinde ve şehrin vizyonun da katkıları olma noktasında fikirleri ve fikir beyanları da biz yerel yöneticiler nezdinde değerlendirilmesi bizim açımızdan da önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda sizin fikir ve düşünceleriniz bizler için anlamlıdır" dedi. Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman ise, "Bizler Zeynel Abidin Vakfının yeni seçilen yönetim kurulu olarak sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımız bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda oldukça başarılı oldu. Kendisi bizim vakfımıza da çok yardımları olmuş bir başkandır. Bundan sonra da kendisinin yardımlarını eksik etmeyeceği kanaatindeyiz. Bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.