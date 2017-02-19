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İmama Hakaret Eden Muhtara Kınama

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İmama Hakaret Eden Muhtara Kınama
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesi Şahali Mahallesi'nde cami imamı M.İ.'ye köy muhtarı A.T. tarafından sözlü ve fiili hakarette bulunulduğu...

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesi Şahali Mahallesi'nde cami imamı M.İ.'ye köy muhtarı A.T. tarafından sözlü ve fiili hakarette bulunulduğu iddiası üzerine Diyanet-Sen Giresun Şubesi tarafından olaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapılarak, olay kınandı.

Yaşanan olaya ilişkin Diyanet-Sen Giresun Şubesi'nce yapılan açıklamada, "Din görevlilerimiz görev yaptıkları mahallede sadece camiyle ilgili değil, bulunduğu mahallenin tüm sorunlarıyla ilgilenen, çözümler arayan ve çözümler üreten kanaat önderleridir. Din görevlilerimizin amirlik kurumu da müftülük, kaymakamlık ve valiliktir. Bu kurumlar nakil ve atamalarını yapar, göreviyle ilgili talimatları, izinleri bu kurumlardan alır.

Görele ilçemizin Çavuşlu beldesi Şahali Mahalle Camii İmam Hatibi M.İ. Hocamız bulunduğu mahallin kendisine yüklediği sorumluluğun idrakiyle, gece gündüz demeden çalışarak, imam-cemaat işbirliği ile görev yaptığı camiye birçok hizmetleri kazandırmıştır. Hocamızın halkın teveccühünü kazanması, hizmetleriyle ön plana çıkması mahalle muhtarı A.T.'ye sebebi anlaşılmayan rahatsızlık vermiştir.

Hocamızın cami müştemilatına cemaatle işbirliği yaparak, parasının da cemaatin kendisinin ödemesiyle güneş enerjisi taktırması sonucu mahalle muhtarı A.T. Hocamızı arabasına bindirerek, arabasının içinde çok kaba tabirlerle; "sen kimden izin aldın bu işleri yapmaya, sen izine ayrılırken bile izni benden alacaksın, beni bulamazsan telefon edeceksin" gibi haddi aşan ifadelerde bulununca, Sayın Hocamız da; "benim amirim ilçe müftümüz, yaptığımız hizmetleri kendisinden izin alarak, cemaatimizle birlikte yaptık. İznimi de ondan alırım. Sınırınızı aşıyorsunuz muhtarım" diye kendisini uyarmıştır.

Daha sonraki günlerde Hocamız izindeyken cami cemaati tarafından camiye plastik kapı taktırılmış, hocamız izinden dönünce 13 Ocak 2017 Cuma akşamı köy muhtarı cami çay ocağına gelerek, cami cemaatinin yanından hocamızı dışarı davet etmiş, hocamız da elindeki çay bardağıyla söyleyeceği bir şey vardır diye dışarı çıkmıştır. Muhtar dışarıda hocamızın elinden tutup itekleyerek; "ben sana demedim mi camiye benden habersiz hiçbir şey yaptırmayacaksın, kapıyı camiye nasıl taktırırsın, kimden izin aldın ş.siz" gibi nahoş sözlerle hocamıza hakaret edince, hocamız da elindeki çay bardağındaki çayı yapılan hakaretlerin etkisiyle muhtarın üzerine serpmiş, muhtar da o an hocamıza tokat atarak fiili müdahalede bulunmuştur. Orada bulunan cemaat de bu menfur saldırının şahitleridir.

Hocamıza yapılan bu menfur saldırıyı, sözlü ve fiili hakareti şiddet ve nefretle kınıyor, vicdanların rahatlaması bakımından idari ve adli olarak ilgili mercilerimizden de muhtar A.T. hakkında gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" denildi.

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