İnallı Ortaokulunda Tubitak Bilim Fuarı Düzenlendi

Acıgöl ilçesi İnallı Ortaokulunda TUBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.

Acıgöl ilçesi İnallı Ortaokulunda TUBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.

İnallı Ortaokulunda düzenlenen TUBİTAK 4006 bilim fuarının açılışına Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, daire müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Düzenlenen fuarda öğrenciler kendi hazırlamış oldukları projeleri sergilerken Kaymakam Akbulut projeleri tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.

Bilim fuarında 10 tanesi araştırma, 10 tanesi tasarım olmak üzere 20 proje sergilenirken fuar hafta sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.