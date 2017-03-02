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İNANANLARI MUTLU EDECEĞİZ

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İNANANLARI MUTLU EDECEĞİZ
Denizlispor deplasmanından galip gelmek istediklerini dile getiren Samsunspor'lu oyuncu Gökay İravul: “Deplasmandan galip gelerek ilki başarmak istiyoruz” dedi.

Deplasmanda galip gelerek bir ilki başarmak istediklerini vurgulayan Fenerbahçeli eski oyuncu Gökay İravul, “Takımda arkadaşlık çok iyi. Hocamız geçmişte bu ligde çok başarılı oldu. Bu hafta da Denizlispor ile oynayacağız. Geçen hafta 3-0 galip geldik. İnşallah Denizlispor’u yenip ilk kez arka arkaya 2 kez galip geleceğiz hem de uzun süredir deplasmanda galip gelememe durumunu yenmek istiyoruz. Bu mağlubiyet ve beraberlik serisini Denizlispor deplasmanında alacağımız galibiyet ile kıracağız. Bu takım sezon sonunda ligde kalacak. Bunu da herkes görecek. Çünkü biz buna inandık. Bunu başarıp bize inanları sevindireceğiz” şeklinde konuştu.

EN KÖTÜ BİR PUANLA DÖNMELİYİZ

Son haftalarda yükselen performansı ile dikkatleri üzerinde toplayan Samsunspor'un başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, Denizli’den en kötü 1 puanla dönmek istediklerini söyledi. Denizlispor deplasmanından en kötü 1 puanla dönmek istediklerini ifade eden Kırmızı-Beyazlıların orta sahasında ki etkili oyuncusu Hasan Kılıç, “Takım arkadaşlarımın sayesinde iyi bir çıkış yakaladım. Boluspor maçında attığım golden sonraki sevincimi eşime armağan ettim. Çünkü şu anda 9 aylık hamile. Her an çocuğumuz olabilir. Bundan sonra her maç zor. Son maçı kazanarak moral bulduk. Bu moralle Denizlispor maçına gideceğiz. Oradan da 3 puan ya da en kötü 1 puanla geri dönmek istiyoruz. Ondan sonra da Antep maçı var. Onlar da bizim rakibimiz. Bu maçları kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz” diye konuştu.

BOLU GALİBİYETİ ANLAM KAZANIR

Kırmızı-Beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Kenan Karışık, Denizlispor maçını kazanmaları halinde Boluspor maçının daha büyük aenlam kazanacağını söyledi. Deplasmanda kazanmaları halinde geçen alınan galibiyetin daha anlamlı olacağının altını çizen Kenan Karışık, “Böyle büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Buraya gelirken içinde olduğumuz durumun sorumluluğunun farkında olarak geldik. Sahada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama o stres bazen bize yapmamamız gereken hataları yaptırabiliyor. Taraftarlarımız bizi çok yürekten destekliyorlar. Son performansımızı bu maçta da gösteririz ve deplasmanda da kazanırsak Boluspor maçında kazandığımız 3 puanın bir anlamı olur. Ben inanıyorum ki bu işi başaracağız. Çünkü o kalitede bir ekibiz” dedi.

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