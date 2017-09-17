İnanılmaz Kaza, İnanılmaz Kurtuluş

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra atık su kanalına düşen motosiklet sürücüsü, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra çıktığı kanalın...

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra atık su kanalına düşen motosiklet sürücüsü, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra çıktığı kanalın açık kısmından Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Özdemir (50) motosikletle DSİ'ye ait sulama kanalı yanındaki Bahar Caddesi'nden ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ tarafta bulunan atık su kanalına düştü. Motosikleti kanalın yolun altından geçen kapalı bölümünün girişinde kalırken kendisi suyun akıntısıyla sürüklenmeye başladı. Özdemir atık su kanalının kapalı kısmında DSİ'ye ait sulama kanalının da altından akıntıyla birlikte yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra Koza Mahallesi tarafına geçti. Bir süre daha sürüklenen Özdemir, atık su kanalının açık kısmının ağız kısmında taşlara takılarak kaldı. Özdemir, bağırarak yardım istedi ancak bir süre kimse duymadı. Özdemir acı içinde kıvranırken yoldan geçen vatandaşlar onu fark edip polisi ve 112 Acil Servisi aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Can-Kur ekipleri Özdemir'i sedyeye koyup halat ile bağladıktan sonra atık su kanalından çıkarttı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Özdemir'in vücudunda kırıkları olduğu ve su yuttuğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada Özdemir'in motosikletini atık su kanalının kapalı kısmının girişinde buldu.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise Özdemir'in dün akşam kanala düştüğünü bir günden bu yana kurtarılmayı beklediğini, motosiklet ile giderken gece karanlıkta yolu şaşırıp kanala uçtuğunu ileri sürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.