İNANMAK GEREKİR

Samsunspor deplasmandaSivasspor ile karşılaştı. Oyunun ilk yarısı golsüz tamamlandı. Sivasspor ikinci yarıya gol ile başladı. Samsunspor bu gole on dakika sonra N’diaye ile cevap verdi. Tecrübeli savunmacı düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı

Durum eşitlenince oyuna da denge geldi. Ancak bu denge çok sürmedi. Çünkü Samsunspor golden sonra rakibin üzerine gideceğine oyunu kendi sahasında kabul etmeye başladı.

Bu anlayış Karadeniz ekibine pahalıya patladı. En azından bir puanla dönebileceği karşılaşmada Sivas’ta üç puan bırakarak ayrıldı.



Oyunu 90 dakikanın tamamında aynı tempoda oynayamıyorsan yenilirsin.

Futbol oyunun en basit kazanma şekli oyunu rakipten daha iyi organize etmek veya topa daha fazla sahip olmaktır.

Bunu yapamıyorsan yazılacak tek cümle, “Samsunspor eline kadar gelen fırsatı tepti” olacaktır.

Beraberlik golünün ardından Sivasspor atakları iyice yoğunlaştı. Rakip teknik adam gol silahlarını bir bir sahaya sürdü. Sivasspor ikinci golü de bitime yaklaşılırken Brezilyalı golcüsüyle buldu.

Sonrasında Kırmızı Beyazlı futbolcuların çabası sonucu değiştirmeye yetmedi. Samsunspor bir haftalık sevincin ardından yine moral bozdu.

Karadeniz temsilcisi için sıkıntılı süreç sezon sonuna kadar sürecek gibi…