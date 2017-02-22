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İncesu Belediye Başkanı Karayol, Başarılı Olmanın Yollarını Anlattı

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İncesu Belediye Başkanı Karayol, Başarılı Olmanın Yollarını Anlattı
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, bir okulda düzenlenen seminerde, öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlattı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, bir okulda düzenlenen seminerde, öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlattı.

Hayatında kazandığı tecrübeleri öğrencilerle paylaşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 1 saat süren seminerde başarılı olmanın yollarını anlattı. Başkan Karayol, "İncesu Belediye Başkanlığında 3. Dönemim Siyasetle uğraştığımız için görevimiz icabı çok büyük topluluklara konuşmalar yaptık ama bu şekilde seçkin bir öğrenci teşkilatı sizlerin arasında olmak bana onur veriyor" dedi.

"Hayatım boyunca başarılı olabilmek için her zaman çok çalışarak çalışmış olduğum kurumlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim" diyen Karayol, "Belediye Başkanlığında da 3 dönem kazanmamda hafta sonları bile belediyeye gelip odama geçerek İncesu'yu nasıl daha güzel bir ilçe yaparım diye çalıştım. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda da İncesu her yıl diğer ilçelerden ve illerden göç alan bir ilçe konumuna geldi. Maalesef ülkemizde kitap okuma alışkanlığı gelişmiş ülkelere göre az ilçemizde insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için çeşitli noktalarda Al Götür Oku getir şeklinde mini kütüphaneler kurarak buralardan insanların kitaplara rahatça ulaşmasını sağlayarak okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Sizlerde hedeflerinizi belirleyerek hedefleriniz doğrultusunda her zaman planlı programlı bir şekilde çalışıp sürekli kitap okuyarak kendinizi geliştirerek ülkemize faydalı nesiller olursunuz" ifadesinde bulundu.

İncesu Belediye Başkanı Karayol, Başarılı Olmanın Yollarını Anlattı

İncesu Belediye Başkanı Karayol, Başarılı Olmanın Yollarını Anlattı

İncesu Belediye Başkanı Karayol, Başarılı Olmanın Yollarını Anlattı

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