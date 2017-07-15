İncesu’da Alt Yapı Ve Üst Yapı Yenileniyor

İncesu merkez ve merkeze bağlı mahallelerde alt yapısı hiç olmayan noktalarda alt yapı çalışmaları ve alt yapısı eskimiş sürekli arızalar veren bölgelerde...

İncesu merkez ve merkeze bağlı mahallelerde alt yapısı hiç olmayan noktalarda alt yapı çalışmaları ve alt yapısı eskimiş sürekli arızalar veren bölgelerde de alt yapı yenileme çalışmaları yapılıyor.

KASKİ tarafından gerçekleştirilen alt yapı yenileme çalışmalarının yanı sıra, Kayseri Civarı Elektrik Şirketi tarafından da elektrik nakil hatları yer altına alınıyor. İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da bu bölgelerde sıcak asfalt ve parke çalışmaları yapılıyor. Şu anda Bahçelievler Mahallesi 103 evler mevkiinde alt yapı çalışmaları sonrası parke ve Sıcak Asfalt çalışmalarına başlandı. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"İlçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde birçok noktada alt yapı çalışmaları devam ediyor. Alt Yapı çalışmaları KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılırken bazı noktalarda alt yapısı hiç olmayan yerlerde alt yapı tesisi yapılması bazı noktalarda da alt yapısı uzun yıllar önce yapılmış yerlerde yenilenmesi ihtiyacı olan bölgelerde alt yapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda İncesu merkezde Bahçelievler Mahallesi 103 evler mevkiindeki alt yapı çalışmaları su ve kanalizasyon çalışması KASKİ tarafından tamamlandı. Daha sonrasında Kayseri Civarı Elektrik Şirketi ve Türk Telekom Bölge Müdürlüğü tarafından da Elektrik ve PTT nakil hatlarının yer altına alınması çalışmaları tamamlandı. Şuanda alt yapı çalışmaları biten yerlerde İncesu Belediyesi tarafından Sıcak Asfalt ve parke çalışmaları yapılıyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 103 Evler mevkiinde parke ve Sıcak Asfalt çalışmalarını bitireceğiz. Yaz ayı olması ve ortam sıcaklığından dolayı aşırı derecede toz oluşmasından akşam geç saatlere kadar çalışarak biran önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Belediyemizde çalışan tüm personelimize de yoğun çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."