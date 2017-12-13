İncesu’da Cami Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor

Vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmaları için "Cami Temizleme Ekibi" kuran İncesu Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki...

Vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmaları için "Cami Temizleme Ekibi" kuran İncesu Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki camileri temizlemeye devam ediyor.

İlçe halkının her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu dile getiren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol , "Camilerimiz kutsal mekânlarımızdır. Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Belediye olarak camilerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz "Cami Temizleme Ekibi" ile ilçe genelindekicamilerin temizliği yapılıyor.'Daha Temiz İncesu" için yeniliklere imza atan İncesu Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizliyor" diye konuştu.