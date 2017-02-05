İncesu’da Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki trafik kazasında araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 01 EMG 38 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptığı öğrenildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
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