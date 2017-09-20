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İNCİR İLE GELEN 5 ŞİFA

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İNCİR İLE GELEN 5 ŞİFA
Günümüzde tezgahlarda artık her daim her meyve sebzeye ulaşmak mümkün. Oysa sağlıklı olan, her meyve sebzeyi kendi mevsiminde tüketmek; tabi bir de ölçüye dikkat etmek.

İşte, sonbaharın lezzetli meyvelerinden biri olan, kışın kurusunu yediğimiz inciri, dalından koparıp yemek için tam zamanı! Zira bölgesine ve türüne göre haziran ayıyla birlikte hasadı başlayan bu doğal lezzet, ekim aylarında son demlerini yaşıyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Akça “Özellikle yaz mevsiminden sonbahara geçişle birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi için güçlü bir antioksidan olan incirin birçok faydası bulunuyor. Ancak lezzetine kanmamak ve ölçüyü aşmamak gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Akça, incirin faydalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. “Tatil dönüşü diyetimi bozmadan formda kalmak, tatlı ihtiyacımı da karşılamak istiyorum” diyenler için bir de incirli yulaf tarifi yazdı… 

Bağırsak hareketliliğini artırıyor

Günümüzde yoğun koşuşturmaca nedeniyle sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve düşük lif tüketimi kabızlığa zemin hazırlıyor. Bir kişinin günlük 25-30 gram lif alması gerekirken, incir lif içeriği sayesinde bağırsak hareketliliğini artırıyor. 1 orta boy incirde yaklaşık 1 gram lif bulunuyor. İncirle birlikte 1-2 bardak su içilmesi bağırsak hareketliliğini daha da artırmaya fayda sağlıyor. 

Bağışıklığı güçlendiriyor

Özellikle yaz aylarından sonbahara geçişle birlikte bağışıklık sistemi zayıflarken, kararında incir tüketimi ise güçlü antioksidan özelliğiyle vücudun direncini güçlendiriyor. A, E ve K gibi birçok vitamin açısından da zengin olan incirin, antioksidan kapasitesi özellikle koyu renkli olanlarda çok daha yüksek miktarda bulunuyor.

Kemikleri besliyor

2 adet orta boy incirde yaklaşık 1 bardak sütteki kadar kalsiyum bulunuyor. Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kemikleri besliyor. Özellikle koyu renkli incirlerde kalsiyum içeriği daha yüksek seviyede bulunuyor.

Meme kanseri riskini azaltıyor

Yapılan bilimsel çalışmalar, menopoz sonrası dönemde meyve içerikli yüksek lif tüketiminin kadınlarda meme kanseri görülme riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Günde 1 porsiyon meyve tercihinizi 1 adet incirden yana kullanarak meme kanserine yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. İncir, içeriğinde aynı zamanda bulundurduğu benzaldehit sayesinde de kansere karşı koruyucu ve önleyici etki sağlıyor.

Kalbi koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Akça ”İncir kan basıncının dengelenmesini sağlayan potasyum açısından zengin bir meyvedir. Düzenli meyve ve sebze tüketemeyen, işlenmiş gıda ve et tüketimi yüksek kardiyak riskli kişilerde günlük sodyum tüketimi de artar ve potasyum eksikliği görülür. Diyabet hastalığınız yoksa günde düzenli 1 adet incir tüketmeniz kan basıncınızı da dengeleyerek kalbinizi korumaya destek olacaktır” diyor.

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