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İncirliova Belediye Meclisi Toplandı

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İncirliova Belediye Meclisi Toplandı
İncirliova Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Gürşat Kale başkanlığında 4 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

İncirliova Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Gürşat Kale başkanlığında 4 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda; Pazaryerlerinin tahsis ücretleri, İhale şartname basılı evrak bedellerinin belirlenmesinin yanı sıra Plan ve Bütçe Müdürlüğü'nün Görev ve çalışma Yönetmenliğinin kabulü ile AYDEM tarafından İstiklal Mahallesi'nde yapılacak olan elektrik trafo alanının belirlenmesine ilişkin gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

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