İncirliova’da Yılların Sorunu Hamam Artık Tamam

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İncirliova Halkına verdiği "Hamam inşaatını...

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İncirliova Halkına verdiği "Hamam inşaatını bitireceğim" sözünü yerine getirip tesisi tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sundu.

2002 yılında dönemin belediye başkanı Şerif Temel tarafından temeli atılan ve kaba inşaatının bir kısmı tamamlanan ancak aradan geçen 15 yılda tek bir çivi dahi çakılmayarak atıl bir halde kaderine terk edilen tesisi bitirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kale; "Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Yılların sorunu hamamı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Tesisimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Hamam, sauna, SPA, ve masaj hizmeti verecek olan İncirliova Belediye Hamamının Cumartesi günleri bayanlara da hizmet verecek.

Kapalı Düğün Salonu Sorunu Da Tesisle Çözüldü

Yaklaşık 800 bin TL'ye mal olan içerisinde Hamam, sauna, masaj, SPA, hizmet ofisleri, otopark alanı, bodrum kat bulunan İncirliova Belediye Hamamının ikinci katını da düğün salonu olarak tasarlayarak tamamladıkların dile getiren Başkan Kale, "İlçemizde yaşanılan düğün salonu sorununu da bu tesisimizle kısmen çözmüş olduk. Tesisimizin ikinci katına yaptığımız Masal Düğün Salonunu da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık" dedi.

Kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarından birinin de hamam kültürü olduğunu ifade eden Başkan Kale, "Uzun yıllardır İncirliova kamuoyunu meşgul eden hamam sorununu da çözüme kavuşturduk. Bu tesisimizin yapımını başlatan eski belediye başkanımız Şerif Temel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.