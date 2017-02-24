İncirliova’nın Projeleri Belirlendi, Öğrenciler Ödüllendirildi

İncirliova Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi Sosyal Tesisleri ile Park İncirliova 3. Etap'a yapılacak olan projeler belirlendi.

İncirliova Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi Sosyal Tesisleri ile Park İncirliova 3. Etap'a yapılacak olan projeler belirlendi. Projelerin çizimini gerçekleştiren Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından altınla ödüllendirildi.

ADÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen Proje Tanıtım ve Ödüllendirilme Toplantısında bir konuşma yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kızılkaya, "Aslında çok mutluyum. Gururluyum. Üniversitemizin yıllardır arzuladığı tablo buydu. Üniversite ile Aydın'ın bütünleştiğini gösteren bu çalışmadan dolayı İncirliova Belediye Başkanımız Gürşat Kale'ye öğretim görevlisi arkadaşlarımız ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte buna benzer çalışmalarla üniversite ile Aydın'ı daha fazla bütünleştireceğiz" dedi.

"İşbirliğine Büyük Önem Veriyoruz"

İncirliova Belediyesi olarak "Ben yaptım oldu" anlayışından uzak durduklarını, İncirliova'ya yapılacak olan hizmet ve yatırımlarda resmi ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ile halkın kararlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kale, "Söz konusu iki projemizin çiziminde bizlere destek olan, siz değerli öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretim görevlisi tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte önümüzdeki süreçte benzer çalışmaları daha gerçekleştireceğiz. Dekanımız Kadir Bey'in dediği gibi üniversite ile Aydın'ın bütünleşmesi, birlikte bilimsel, ekonomik sosyal ve kültürel çalışmaları gerçekleştirmesini bizler de arzuluyor. İstiyoruz. Bizim için çizdiğiniz bu projelerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Efeler İlçesi Milli Aydın Bankası'nda üç gün sergilenen, daha sonra halkın ve jürinin yaptığı oylama sonucunda Park İncirliova 3. Etap çalışması için 4. Sınıf Öğrencilerinden Ahmet Ateş ve Yusuf Doğru tarafından çizimi gerçekleştirilen projenin birinci olduğu açıklandı.

Park İncirliova dışında Hürriyet Mahallesine kazandırılacak olan sosyal tesis için yapılan oylamada ise 3. Sınıf Öğrencisi Recep Şahin'in çizdiği proje en yüksek oyu alarak birinci seçildi.

Düzenlenen Proje Yarışmasında dereceye giren öğrenciler tam altınla, yarışmaya katılan diğer öğrenciler ise birer adet çeyrek altınla ödüllendirildi. ADÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Aslantaş, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Kara, öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Deniz, İncirliova Belediye meclis üyeleri ile öğrenciler katıldı.