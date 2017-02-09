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İncirliova’nın Projeleri Sergileniyor

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İncirliova’nın Projeleri Sergileniyor
İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından Hürriyet Mahallesinde yapımı gerçekleştirilecek olan çok amaçlı sosyal tesis ile Park İncirliova 3. Etap...

İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından Hürriyet Mahallesinde yapımı gerçekleştirilecek olan çok amaçlı sosyal tesis ile Park İncirliova 3. Etap çalışmaları için hazırlanan projelerin çizim aşaması tamamlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 11 proje 10 - 13 Şubat tarihleri arasında Milli Aydın Bankası Sergi Salonunda sergilenecek. Üç gün sürecek olan sergi sonrasında 13 Şubat Pazartesi günü jüri üyeleri tarafından seçilecek olan iki proje İncirliova'ya kazandırılacak.

Hazırlanan projelerin yanı sıra sergiye ilişkin bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; "İncirliova Belediyesi olarak ilçemizin çehresini değiştirecek iki önemli projeyi hayata geçirmek için ADÜ ile işbirliği içerisinde olduk. ADÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz tarafından Hürriyet Mahallesi Sosyal Tesisleri için 7 Park İncirliova 3. Etap çalışmaları için ise 3 projemizin çizimi gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz tarafından gelen talep doğrultusunda hazırlanan projelerimiz 10 Şubat Cuma günü Aydın Efeler İlçesi Milli Aydın Bankası Sergi Salonunda sergilenmesine karar verdik. Sergi sonrasında 13 Şubat Pazartesi günü ADÜ Öğretim Görevlileri ile İncirliova Belediyesi'nden oluşan jüri üyeleri tarafından seçilecek olan iki projemizi İncirliova'mıza kazandıracağız. Projelerimizin çizimini gerçekleştiren tüm öğrencilerimiz ile öğretim görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

10 Şubat Cuma günü saat 15:00'da düzenlenecek olan kokteyl ile açılışı gerçekleştirilecek olan İncirliova Belediyesi Hürriyet Mahallesi Sosyal Tesisleri ve Park İncirliova Üçüncü Etap Projeleri Sergisi 13 Şubat Pazartesi günü saat 16:00'a kadar Milli Aydın Bankası Sergi Salonunda gerçekleşecek.

İncirliova’nın Projeleri Sergileniyor

İncirliova’nın Projeleri Sergileniyor

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