İndira Kaljo’dan Başkan Karadeniz’e Teşekkür Ziyareti

Başörtüsüyle oynayan ilk kadın basketbolcu Bosnalı İndira Kaljo, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'i ziyaret etti.

Başörtüsüyle oynayan ilk kadın basketbolcu Bosnalı İndira Kaljo, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'i ziyaret etti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) başvuru yaparak başörtülü basketbol oynamanın yolunu açan başörtülü kadın basketbolcu İndira Kaljo, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e başörtülü sporculara destek verdiği için teşekkür ziyaretinde bulundu. İndira Kaljo'ya Küçükçekmece'de eğitim veren TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan basketbol takımı ve Küçükçekmece Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Merve Şapçı da eşlik etti.

"Kişisel gelişimde başkalarının hayatına müdahale edilmemeli"

Merve Şapçı, başörtünün kişinin kariyerine engel olmaması gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında FIBA'nın mayıs ayında başörtüsü ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağını dile getirdi ve Başkan Karadeniz'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'de, "Başörtüsü meslek, kariyer, kişisel gelişim söz konusu olduğunda kişilerin kendi özgür iradesine bırakılması gereken bir karar. Kişisel gelişimde başkalarının hayatına müdahale etmeyi doğru bulmuyorum. Kendilerine de meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

İndira Kaljo ziyaretin ardından Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunu gezdi. Lisenin basketbol takımı öğrencileriyle birlikte atış yaparak, basketbol oynayan Kaljo, onlarla sohbet etti.