İndirimli Kart Başvuruları İçin 500 Başvuru Yapıldı

Düzce belediyesinde, 2017-2018 eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin indirimli ulaşım kartı başvuruları da yoğunlaştı.

Düzce belediyesinde, 2017-2018 eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin indirimli ulaşım kartı başvuruları da yoğunlaştı. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü'ne bir günde 500 başvuru yapıldı. Yoğunluk nedeniyle Ulaştırma müdürlüğüne personel takviyesi yapıldı.

2017-2018 eğitim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin indirimli ulaşım kartından yararlanmalarına yönelik başvurular başladı. E-kart olarak adlandırılan indirimli kart için Düzce Belediyesine bir gün içinde 500 başvuru yapıldı. Geçen dönemde öğrenciler için 15 bin kart verildiğini belirten yetkililer bu sayının Düzce Üniversitesine yeni kayıtlar nedeniyle 20 bine ulaşmasının beklendiğini ifade ettiler. İndirimli kart için Ekim ayına kadar yoğunluk yaşanacağını vurgulayan yetkililer, paso için öğrencilerin okullarından öğrenci belgesi ile vesikalık fotoğraf getirmelerinin yeterli olacağını açıkladılar.