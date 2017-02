Industriall Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Özkan: "Türkiye’de Madenciliğin Ekonomisinde Çok Ciddi Problem Var"

143 ülkede 50 milyondan fazla üyesi bulunan IndustriALL Küresel Sendikasının Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, "Türkiye'de madenciliğin ekonomisinde...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Almanya IG BCE Sendikası, IndustriALL Küresel Sendikası ve Soma Belediyesinin katkılarıyla yapımına başlanan modern Soma Maden İş Halk Eğitimi Merkezi tamamlandı. Merkezin yapımı için yaklaşık 1 milyon liraya tekabül eden 232 bin euro bağışlayan Alman sendikacılar, yatırımı yerinde inceledi. Programa Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve yönetimi, Ege Bölgesi 1 Nolu, 2 Nolu ve Soma Şubesi yöneticileri, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene, IG BCE Sendikası Genel Başkanı Michael Vassiliadis, IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Emniyet Müdürü Rıza Akın katıldı.

Maden şehitliğinde şehit madencilerin kabirlerine karanfil bırakan Alman Sendikası yöneticileri, acının hala ilk günkü gibi olduğuna dikkat çekti. Ardından yapımı tamamlanan modern Halk Eğitim binasında incelemelerde bulunularak, konferans salonunda bir program düzenlendi.

"Üzerimizden adeta bir silindir geçti"

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, İGBCE Sendikasının Almanya'da bulunan kardeş sendikaları olduğunu belirterek, "Avrupa'da bu sendikamızın 6 milyonun üzerinde üyesi bulunuyor. Zor zamanımızda hep yanımızda oldular. İGBCE Başkanımız maden faciasını yaşadığımızda ilk arayanlardan birisidir. Her zaman bizim yanımızda oldular. 13 Mayıs'ta dünyayı ayağa kaldıran bir facia yaşandı. 301 canımızı kaybettik. Üzerimizden adeta silindir geçti. Soma, Kınık, Kırkağaç'ın üzerinden geçti. O süreçte dostlarımızı gördük. Fırsatçıları da gördük. Arkadaşlarımızın sağduyusu ile bu süreci atlattık. Görülmeyen kahramanlar da vardı. Hakkı Bey, Belediye Başkanımız, Kaymakamımız facianın zararlarının en aza indirilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Bugünlere böyle gelindi. 13 Mayıs sonrası IG BCE Sendikamız kampanya düzenledi. Toplanan para ile kardeşlerimiz buraya gönlünü bıraktı. Şehit ailelerinin yakınlarına katkı sunmak ve madenci kardeşlerimize eğitim amaçlı bir yatırım yapıldı" dedi.

"Önemli bir yatırımı birlikte gerçekleştirdik"

Almanya IGBCE Genel Başkanı Michael Vassiliadis ise, "Almanya ve tüm dünyada madencilerin çok önemli gelenekleri vardır, o da birlikte olmak. Madencilik sektöründe bir maden işçisine zarar gelmişse bu hepimize yapılmış bir harekettir. Bugün burada çok önemli bir durum için buradayız. 301 madencimizi kaybettik. Bu bizim için çok büyük bir acı. Başta aileleri olmak üzere herkese başsağlığı diliyorum. Maden İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile tüm devlet yetkilileri ile yapılan bir çalışma ile gelecekteki tüm maden işçilerinin hayatını güvence altına almak için önemli bir yatırımı hep beraber gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Başımıza gelen kaza son derece acı verici bir felaket. Ancak bizim açımızdan başlangıç noktası ile geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. IGBCE Sendikası olarak buranın yaşamasını çok arzu ediyoruz. Buradaki programların yürütülmesine bizzat katkı koymak ve bunun için her türlü yardımı yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

"Sorumlular hala cezalandırılmadı"

IndustriALL Küresel Sendikasının Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan da, "143 ülkede 50 milyondan fazla üyeyi temsil eden sendikamız adına selamlıyorum. 13 Mayıs bir milat oldu. Soma, 13 Mayıs'tan sonra dünyanın vicdanı oldu. Herkesin yüreği Soma ile birlikte attı. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek onlarla ağladık. Zorluk hala geçmiş değil. Hepimizi çok önemli görevler bekliyor. Onların aileleri ve yakınlarının geleceklerini belli bir ölçüde rahatlatmak için çalışmamız gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti burada çok büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Önümüzde önemli bir iş cinayeti vardı. Sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep ettik. Hala somut bir adım atılamaması içimizi buruk tutuyor. Yargı sürecinin bir an önce hızlandırılması ve bizlerin ızdırabının en aza indirilmesi için sorumluların cezalandırılmasını görmek istiyoruz. İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok. Sayısı bir bile olsa bizim için çok önemli. Türkiye'de madenciliğin ekonomisinde çok ciddi problem var. Kar hırsı insan hayatının ve sağlığının önüne geçiyor. Bu kabul edilemez. Her madenci evinden çıktıktan sonra aynı güvenlikle geriye dönebilmeli. Taşeronluk ve rödevans sistemleri Türkiye'de madencilik sektörünün hala sıkıntısı olmaya devam ediyor. Madencilik alanında bilimsel olarak bakıldığında her iş kazası önlenebilir. Türkiye bunu yapabilir. Dünyada 10 bin madenci kardeşimizi her yıl kaybediyoruz. Madencilerin hayatı, güvencesi, sağlığı bir numaralı öncelik taşıyor. Bu eser son derece önemli. Dışarıdan görünce son derece gurur duydum. Madende çalışmaya başlayacaklara madende nasıl hakları olduğunu anlatabilecek alt yapıyı verebilmemiz lazım. Biz burada her türlü deneyimi ve bilgimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Binanın yapımına emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gelecek kuşakların sorumluluğu üzerimizde bu nedenle birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Soma faciasında yakınlarını yitiren bir aileye çeşitli hediyeler verildi.