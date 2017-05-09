İnegöl Baharı Hıdrellez Ateşiyle Karşıladı

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Hıdrellez Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Hıdrellez Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Baharı kültürparkta gerçekleştirilen etkinliklerle karşılayan İnegöllüler, gün boyu süren etkinliklerle yaza merhaba dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Hıdrellez Şenlikleri, pazar akşamı kültürpark gerçekleştirildi. 17.00'da başlayan etkinliklerde İnegöllüler hem piknik yapıp hafta sonunu değerlendirdi hem de düzenlenen eğlenceler ve hıdrellez ateşiyle baharı coşkuyla karşıladı.

Kültürpark kameriyeler bölgesinde hazırlanan platformda 17.00'da başlayan hıdrellez şenliği, çocuklar için hazırlanan yarışmalarla start aldı. Farklı etkinliklerin yer aldığı programda hem çocuklar hem yetişkinler eğlenceli dakikalar geçirirken, şenlik illüzyon gösterileri ile devam etti. Akşam 20.00'da Cem Taşkıner konseriyle devam eden şenliklere Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Yardımcıları Alper Taban ve Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve AK Partili yöneticiler de katıldı.

Çevre kirliliği oluşturulan görüntüler son buldu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hıdrellez şenliklerinde ateş yakma töreni öncesi Belediye Başkanı Alinur Aktaş kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Eski hıdrellez kutlamalarını ve yaşanan çevre kirliliğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Aktaş, "Çocukluk dönemimden hatırlıyorum, İnegöl'ün her köşesinde lastikler yakılırdı, hıdrellez ateşi yakılmaya çalışılırdı ve 1 hafta boyunca İnegöl'de pislikten geçilmezdi. Allaha şükürler olsun 11 yıldır düzenlediğimiz bu festivallerle beraber, bu hıdrellez şenlikleriyle beraber bunlara son verdik" dedi.

"Baharı hıdrellez ateşiyle karşılayacağız"

Hıdrellezin Mayıs ayının ilk haftasında kutlandığını ifade eden Aktaş, "Bizim Türk örf ve adetlerimizde var. Bugün Kurşunlu Mahallemizde yine Bakmaca Şenlikleri vardı. Çok güzel kalabalık vardı. Burada da illüzyon gösterileri ve farklı etkinliklerle görevli arkadaşlarımız özellikle çocukları eğlendirmeye çalıştılar. Birazdan da sembolik olarak inşallah o ateşi yakacağız ve hıdrellez ateşiyle beraber de baharı karşılamış olacağız" diye konuştu.

Hıdrellez ateşi yakıldı

Konuşma sonrası Başkan Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri kültürpark içerisinde hazırlanan hıdrellez ateşini vatandaşlarla birlikte yaktı. İlçe halkının merakla beklediği ateş vatandaşları ısıtırken, ateşin yakılması ve sonrasında da güvenlik önlemleri elden bırakılmadı. Özellikle çocukların ateşe yaklaşmamaları konusunda tedbirler alındı. Şenlikler Cem Taşkıner'in konseriyle devam ederek son buldu.