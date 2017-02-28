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İnegöl Belediyesi Araç Parkurunu Güçlendiriyor

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İnegöl Belediyesi Araç Parkurunu Güçlendiriyor
Yeni alınan 6 iş makinesi belediyenin araç parkuruna ilave edildi. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 kazıcı iş makinası, 1 damperli kamyon, 1 çöp sıkıştırma...

İnegöl Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Yeni alınan 6 iş makinesi belediyenin araç parkuruna ilave edildi. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 kazıcı iş makinası, 1 damperli kamyon, 1 çöp sıkıştırma kamyonu, 1 çekici tır, 1 hafriyat tipi treyler ve 1 lowbed olmak üzere toplam 6 araçtan oluşan yeni iş makinelerini inceledi. Aktaş, "Bugün hem encümen toplantımızı şantiyede yapalım, hem de İnegöl Belediyesi'nin iş makinesi ve araç parkuruna kattığımız yeni araçları bizatihi yerinde görelim istedik. Enerjisi hiç tükenmeyen bir belediye mantığıyla işlerimizi sevk ve idare ediyoruz. Takdir edersiniz ki 116 mahallesi, 255 bin nüfusu ve beraberinde ciddi yoğun bir iş hacmi olan İnegöl'de her geçen gün iş potansiyelinizi arttırmanız bunu da makine ekipmanla sağlamanız gerekiyor" dedi.

Başkan Aktaş," Çöp sıkıştırmalı üst yapılı kamyon Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından verildi. Diğerleri de yaklaşık 1 milyon 100 bin TL gibi bir bedelle parası ödenerek satın alındı" diye konuştu.

İnegöl Belediyesi Araç Parkurunu Güçlendiriyor

İnegöl Belediyesi Araç Parkurunu Güçlendiriyor

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