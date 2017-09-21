İnegöl Belediyesi’nden 2 Bin Öğrenciye Destek

Her yıl eğitim öğretim yılının ilk haftası öğrencilere yönelik kırtasiye yardımları gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu yıl da 2 bin öğrenciye...

Her yıl eğitim öğretim yılının ilk haftası öğrencilere yönelik kırtasiye yardımları gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu yıl da 2 bin öğrenciye çanta ve içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setleri ulaştırdı. Dumlupınar Ortaokulunda kırtasiye malzemelerinin dağıtımına katılan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitime sağladığı destek ve katkılarla 59 bin öğrencisi bulunan İnegöl'de eğitim çıtasının yukarılara taşınmasını sağlayan İnegöl Belediyesi, her sene eğitim öğretim yılının başladığı hafta okul idareleri tarafından daha önceden belirlenen öğrencilere yönelik kırtasiye yardımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi tarafından kırtasiye yardımları kapsamında bu yıl da 65 okulda 2 bin öğrenciye içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çantalar ulaştırıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Çelik'in de katılımıyla bugün Dumlupınar Ortaokulunda gerçekleştirilen kırtasiye malzemesi dağıtımlarına katıldı. Öğrencilerle sohbet edip yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerini ileten Aktaş, İnegöl Belediyesi'nin hediyesi olan çantaları tek tek takdim ettikten sonra yardımlara ilişkin bir açıklama da yaptı.

Destek kırtasiye yardımı ile sınırlı değil

Eğitime olan desteklerinin sadece kırtasiye yardımlarıyla sınırlı kalmadığını ifade ederek Dumlupınar Ortaokulunda devam eden bahçe düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi veren Aktaş, "Milli Eğitim Şube Müdürümüz, çok değerli AK Parti İlçe Başkanı, yöneticilerimiz ve Başkan Yardımcımızın katılımıyla her yıl eğitim öğretim yılı başında yaptığımız kırtasiye yardımlarıyla alakalı okullarımızdan birini ziyaret ediyoruz. Bugün de Dumlupınar okulumuzdayız. Okulumuzda aynı zamanda İnegöl Belediyesi marifetiyle sürdürülen çalışmalar da var. Çevre duvarları yapılıyor, bahçede bazı düzenlemeler yapılacak ve okulun daha rahat bir ortama kavuşması sağlanacak. Daha önce bize okul aile birliğinden ve okul müdürümüzden böyle bir istek gelmişti. Okulumuzu da rahatlatmış olacağız" dedi.

Temennilerinin yaklaşık 59 bin öğrencisi ve 3 bin 500 öğretmeniyle eğitim öğretime başlayan İnegöl'de 2017-2018 eğitim öğretim yılının problemsiz, sıkıntısız bir şekilde ve başarılarla geçmesi olduğunu kaydeden Aktaş, "Ben tüm anne ve babaların, tüm öğrencilerimizin eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Eğitim yuvalarında çocuklarımız matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi dersleri öğrenecekler ama aynı zamanda iyi insan olmayı, kaliteli insan olmayı, ahlaklı insan olmayı da öğrenecekler. Nihayetinde bu memlekete doktor, öğretmen lazım olduğu gibi çiftçi de lazım, fabrikada çalışacak işçi de lazım, mobilyacı da lazım. Bu çocuklar ev kuracaklar, aile reisi olacaklar. Gerçekten ahlaklı ve kaliteli, eğitimli insan olmaları çok önemli. Özellikle tüm eğitimcilerden istirhamımız çocuklarımıza bu doğrultuda da yükleme yapmaları. Onların iyi, ahlaklı ve kaliteli insan olması noktasında yükleme yapmaları. Ben eğitim camiasının büyük bir fedakarlıkla çalıştığını biliyorum ama bu konudaki hatırlatmalarımı da bir kez daha yapmak istiyorum" diye konuştu.

Okul bahçelerine düzenlemeler yapılıyor

İnegöl Belediyesi olarak eğitime ciddi katkılar verdiklerinin de altını çizen Aktaş, şöyle devam etti: "Bunu sadece kırtasiye yardımlarıyla bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi okullarımızın çevre duvarları yapılıyor. Beraberinde okul bahçesinde bazı düzenlemeler yapılacak. Dönem dönem okul müdürümüz ve okul aile birliğimiz aracılığıyla gerek bu okulda gerek başka okullarda ihtiyaçlarla alakalı konular gündeme geliyor ve bunları da imkanlarımız doğrultusunda bir bir gidermeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz" dedi.

"Kırtasiye yardımlarımızı da bildiğiniz gibi her eğitim öğretim yılı başında yapıyoruz. Benim ilk 2 günlük süre zarfında burada olmamam hasebiyle bugün itibariyle bunu da gerçekleştirmiş olduk. İnegöl'de 65 civarında okulda 2 bin öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk."

"Eğitimde başarıyı yakalayabilmek için önemli ayaklar var. Muhakkak resmi kurumlar; Kaymakamlığı, Emniyeti, Belediyesi, Jandarması, Milli Eğitim huzurun, sükutun, kalitenin sağlanması adına üzerine düşen görevler var ama burada özellikle anne babalara da düşen görevler var. Lütfen çocuklarımızı takip edelim. En iyi öğretmen anne babadır. Herkesin işi ne kadar yoğun olursa olsun çocuklarını takip edebilir diye düşünüyorum "şeklinde konuştu.

Açıklama sonrası Aktaş, okul bahçesinde öğrencilerle de bir araya geldi. Aktaş, burada tüm okul öğrencilerine hitap ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Konuşma öncesi Aktaş'a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.