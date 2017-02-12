İnegöl Çevre Yolunda Hummalı Çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Ahmet Türkel Çevre yolu üzerine yeni köprü yapılması ve 3 kilometrelik bölümde yol genişletme çalışmalarının...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Ahmet Türkel Çevre yolu üzerine yeni köprü yapılması ve 3 kilometrelik bölümde yol genişletme çalışmalarının startını verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesindeki önemli bir sıkıntıyı daha çözüme kavuşturuyor. İnegöl itfaiye müdürlüğü önünden Deydinler Köprüsüne kadar olan bölümü İnegöl Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Türkel Çevre Yolunun kalan bölümü için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. İhtiyacı karşılamayan mevcut köprünün yanına ilave bir köprü yapılması için proje hazırlanırken, köprünün devamında Ankara yoluna kadar 3 kilometrelik yolun genişletilmesi çalışmalarına da başlandı.

6 milyon TL'lik yatırım

Merkez dışındaki en büyük ilçe olan İnegöl'de hızlı bir gelişme ve büyüme olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl'ün dışını çevreleyen Ahmet Türkel Çevre Yolunun ilçe için önemli bir arter olduğunu söyledi. Çift yönlü olarak gelen yolun Hamidiye Mahallesinde köprünün yetersiz olması nedeniyle tek yola düştüğünü belirten Başkan Altepe, "İlave köprü yapılmasıyla ilgili projemizi tamamladık. Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak köprü ile yol geliş-gidiş olarak bir bulvar olarak devam edecek. Köprünün ardından Mahmudiye Mahallesi ve Ağaç İşleri Sanayi Bölgesini de yakından ilgilendiren yolun kalan etabında da çalışmalar başladı. 20 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki bu bölgede altyapı çalışmaları bitti. Kaplama çalışmaları devam ediyor. Yolun bu etabına da yaklaşık 4,5 milyon TL harcayacağız. Köprü ile birlikte toplamda 6 milyon liralık yatırımla çevre yolu Ankara yoluna bağlanmış olacak" diye konuştu.